Le cœur brisé, le Dr Alex George rend hommage à son frère Llyr un an après sa mort et dit « Je ferais n’importe quoi pour vous récupérer »

DR Alex George a rendu un hommage déchirant à son défunt frère Llyr un an après sa mort.

Le doc A&E et ancienne star de Love Island a partagé une photo de Llyr avec lui et leurs parents sur Instagram.

3 Le Dr Alex George a rendu hommage à son défunt frère Llyr Crédit : Instagram/dralexgeorge

3 Le jeune homme de 19 ans est décédé tragiquement en juillet dernier Crédit : Instagram

Il a écrit: « Je ne peux pas croire que cela fait un an. Certains jours, je ne peux vraiment pas accepter ou comprendre que tu n’es pas là. Tu nous manques tellement Llŷr.

« Vous me donnez tellement de force, même lorsque les temps sont durs et qu’il serait facile d’abandonner.

« Maman, papa et Elliott vont bien, tu leur manques tellement aussi. Je ferais n’importe quoi pour sortir faire un tour dans la voiture avec toi. Je t’aime x. »

Il a été accueilli par une vague d’amour de la part d’amis et de fans.

Llyr s’est suicidé à seulement 19 ans après avoir lutté contre sa santé mentale.

L’aspirant médecin a été décrit par Alex comme « l’âme la plus gentille et la plus attentionnée ».

En février, le Premier ministre Boris Johnson a nommé Alex ambassadeur de la santé mentale des jeunes.

Il utilise son expertise clinique et son expérience personnelle pour aider à façonner la politique d’amélioration du soutien aux jeunes.

Le Premier ministre a déclaré à l’époque: «Les enfants et les jeunes se sont héroïquement adaptés pour sauver des vies et protéger notre NHS. Cela a naturellement eu un impact énorme sur leur santé mentale, je veux donc mettre en lumière cette question vitale avant leur retour à l’école.

« Je suis ravi que le Dr Alex George travaille avec nous car nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer le bien-être mental des gens. »