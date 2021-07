‘Le cœur brisé’ Hina Khan réagit au divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Hina Khan a réagi à l’annonce choquante du divorce après 15 ans de mariage par la superstar Aamir Khan et sa femme cinéaste Kiran Rao, samedi 3 juillet.

Hina a profité de ses histoires Instagram pour partager des emojis de cœur brisé ainsi que le lien de la nouvelle du divorce. Elle a cependant qualifié la façon dont la séparation est gérée de « rien d’autre que gracieux ».

« Buttt respect… Pour être le meilleur, il faut apprendre à gérer le pire. #NothingButGraceful Je vous souhaite tout le meilleur à tous les deux », a écrit le joueur de 33 ans.

Aamir et Kiran avaient publié une déclaration sur leur divorce qui disait: « Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rire, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre.

Il a en outre précisé: «Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps, et nous nous sentons maintenant à l’aise pour officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie. Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. Nous continuerons également à travailler en tant que collaborateurs sur des films, la Fondation Paani et d’autres projets qui nous passionnent. Un grand merci à nos familles et amis pour leur soutien constant et leur compréhension face à cette évolution de notre relation, et sans qui nous n’aurions pas été aussi en sécurité pour franchir ce pas. Nous demandons nos meilleurs vœux et bénédictions à nos sympathisants et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir.