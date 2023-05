Le cœur brisé alors que le tout-petit Raffy Holliday, 3 ans, meurt après avoir attrapé l’herpès alors que les parents partagent un avertissement dévastateur

UN TOUT-PETIT est mort après avoir attrapé l’herpès – alors que ses parents dévastés partagent un avertissement déchirant.

Raffy Holliday, trois ans, est décédé au Great Ormond Street Hospital (GOSH) en mars après avoir souffert d’une inflammation du cerveau causée par l’herpèsvirus humain 6B (HHV-6B).

Raffy Holliday, trois ans, est décédé à l’hôpital Great Ormond Street (GOSH) en mars après avoir souffert d’une inflammation du cerveau Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La mère de Raffy, Imogen Holliday, 35 ans, dit que les médecins lui ont dit qu’il ne serait pas systématiquement testé pour la souche HHV-6B Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le HHV-6B est l’une des neuf souches du virus de l’herpès et est la cause du sous-élément de l’exanthème, une maladie infantile courante, également connue sous le nom de roséole ou sixième maladie, qui provoque une légère fièvre et une éruption cutanée.

Environ 70% des enfants contracteront le HHV-6B avant l’âge de trois ans, la plupart développant une immunité naturelle qui empêche une nouvelle réinfection, mais la réactivation du virus est courante chez les patients transplantés et peut être mortelle pour ceux dont le système immunitaire est affaibli.

Raffy, qui suivait un traitement contre la leucémie et avait reçu une greffe de moelle osseuse, a vécu avec le virus actif pendant deux ans avant de se suicider.

Après sa greffe en 2020, il a été testé chaque semaine pour trois autres souches du virus de l’herpès humain – Epstein Barr qui provoque la fièvre glandulaire, le cytomégalovirus qui provoque la mononucléose et l’adénovirus qui provoque le rhume.

La mère de Raffy, Imogen Holliday, 35 ans, dit que les médecins lui ont dit qu’il ne serait pas systématiquement testé pour la souche HHV-6B à moins qu’il ne devienne neutropénique – lorsqu’un type de globules blancs appelés neutrophiles chute en dessous d’un certain niveau, affaiblissant gravement le système immunitaire .

Ceci malgré le fait que l’enfant de trois ans manquait de lymphocytes T, un autre type de globule blanc qui aide à protéger le corps contre les infections, après sa greffe.

Imogen, de Deal dans le Kent, demande maintenant au NHS d’ajouter le HHV-6B à la liste des tests viraux hebdomadaires standard qui sont effectués sur les patients après la greffe.

Elle a souligné qu’il n’y avait aucune suggestion que Raffy ait contracté le virus à l’hôpital car il est incroyablement courant chez les enfants.

La maman de quatre enfants a déclaré: «Raffy n’avait pas de système immunitaire. Il n’avait rien pour combattre le virus. Il a progressé de son sang dans ses organes et est devenu très dangereux.

« Le HHV-6B est la forme la plus couramment réactivée du virus de l’herpès après la greffe, donc je ne comprends pas pourquoi ils ne le testent pas. C’est frustrant.

« L’hôpital nous a dit qu’ils ne voient normalement pas le HHV-6B faire ce qu’il a fait à Raffy, mais il le peut et il l’a fait. Nous n’avons plus notre fils à cause de cela.

« Vous ne pouvez pas vous préparer à perdre un enfant. Vous n’imaginez pas que cela vous arrivera. Cela ne devrait pas être notre réalité, mais c’est malheureusement le cas.

« Nous voulons que les gens comprennent la gravité de ce virus. C’est opportuniste et ce n’est pas spécifique à une cellule. Il va infecter et envahir toutes sortes de cellules différentes. Et il peut vivre en sommeil dans le corps.

Imogen affirme qu’à un moment donné après sa greffe, Raffy est resté plus de sept mois sans être testé ni surveillé pour le HHV-6B.

Pendant ce temps, le virus l’a amené à développer une colite ulcéreuse, des saignements intestinaux, des ulcères externes, des plaies buccales, deux épisodes de pancréatite, un caillot sanguin, la mort de tissus dans la rate, un saignement entre son cerveau et son crâne et des convulsions.

Avec son mari James, 32 ans, la maman de quatre enfants est descendue dans la rue pour encourager les gens à signer sa pétition, qu’elle présentera au NHS lorsqu’elle atteindra 10 000 signatures.

Elle espère que la campagne « Red Duck », qui porte le nom de la couleur et de l’animal préférés de Raffy, rehaussera le profil du HHV-6B auprès du personnel médical et du public.

La mère au foyer, qui a un autre enfant en bas âge et deux fils adolescents, a déclaré que se concentrer sur la campagne avait également aidé la famille à faire face à son chagrin.

Imogen a ajouté: « Nous avons trouvé que canaliser notre chagrin vers quelque chose de positif – où nous pouvons toujours parler de Raffy tout le temps, partager son histoire et empêcher que la même chose n’arrive à quelqu’un d’autre – nous donne un sentiment de réconfort.

« Ne plus l’avoir dans les parages ne se sentira jamais bien, mais il s’agit de s’habituer à une nouvelle normalité.

« Certains jours sont plus difficiles que d’autres. Certains jours, je ne peux pas penser aux larmes. Mais c’est une distraction vraiment saine.

L’hôpital Great Ormond Street a déclaré qu’il suivait les directives de l’ECIL.

Un porte-parole de l’hôpital Great Ormond Street a déclaré dans un communiqué: «Nous voudrions exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de Raffy.

«Nous sommes conscients que la famille a des inquiétudes, que nous prenons au sérieux, et nous communiquons avec la famille à propos de ces inquiétudes.

« Beaucoup d’enfants que nous voyons à GOSH ont des maladies complexes et rares, mais aussi compliqué que soit leur traitement, nous nous efforçons toujours de bien faire les choses pour les enfants et leurs familles. Nous nous engageons à apprendre de chaque patient que nous traitons, et lorsque nous pouvons nous améliorer, nous le partageons ouvertement et honnêtement avec la famille.

« Nos pensées restent avec la famille de Raffy pendant cette période difficile. »