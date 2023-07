Le cœur brisé alors que le père Laois, 36 ans, et son fils, 10 ans, sont tués dans un accident de cyclomoteur d’horreur le dernier jour de vacances en famille en Turquie

DES HOMMAGES ont été rendus à un père et à son fils tués dans un horrible accident de cyclomoteur en Turquie.

Le mécanicien Eoin Fitzpatrick, 36 ans, et son fils Dylan, 10 ans, de Mountmellick, Co Laois, étaient en vacances dans la station balnéaire d’Alanya avec leur famille lorsque l’incident s’est produit vers 15h30 lundi.

La ville est un lieu d’escapade populaire pour les vacanciers irlandais

Les médias turcs ont rapporté que le père et le fils sont entrés en collision avec un bus qui voyageait d’Alanya à Mersin sur l’autoroute D-400 dans le district de Kargicak.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, mais le couple a ensuite été déclaré mort.

On pense qu’ils étaient en vacances avec le fils aîné d’Eoin, Cian, 16 ans, ainsi que sa partenaire et son fils, originaires de Mountmellick.

Selon des informations locales, le chauffeur du bus a été arrêté par la police pour interrogatoire.

Sportif talentueux, Eoin aurait joué à la fois au football et au hurling pour Laois jusqu’au niveau des moins de 21 ans.

Son père, Frank Fitzpatrick, est une entreprise de premier plan à Portlaoise.

Brian Stanley, TD du Sinn Fein, basé au Laois, a déclaré que l’accident avait eu lieu la veille du jour où la famille prévoyait de rentrer chez elle.

Il a dit que la mère du garçon s’envolait maintenant pour la Turquie à la suite de l’incident d’horreur.

M. Stanley a déclaré que la famille vivait près de lui et que les grands-parents des deux côtés de la famille étaient bien connus à Portlaoise.

S’adressant à nous, TD Brian a déclaré: «Les deux gars ne vivent qu’à quelques minutes de la maison, ce sont de super enfants.

« C’est tellement dévastateur pour leur mère, ses parents et les parents d’Eoin, qui ont non seulement perdu un petit-enfant, mais aussi leur fils.

«Ce sont des circonstances vraiment choquantes, et maintenant la famille fait de son mieux pour faire face au traumatisme.

« Ils devaient rentrer chez eux aujourd’hui si je comprends bien et ont été impliqués dans un accident mortel hier, sur un cyclomoteur, et il semble qu’un deuxième véhicule soit impliqué. »

« ÉNORME CHOC »

M. Stanley a parlé aux parents de M. Fitzpatrick et a dit « rien ne peut vous préparer à quelque chose comme ça ».

Il a ajouté : « C’est un énorme choc. Dans les dernières heures de leurs vacances. Cela semble avoir été un simple voyage rapide pour ramasser quelque chose d’essentiel.

« Une course de dernière minute et l’accident mortel s’est produit.

« Dans les jours et les semaines à venir, la communauté de Portlaoise se ralliera aux deux familles et, espérons-le, pourra leur apporter un peu de soutien et de réconfort. »

Fine Gael TD Charlie Flanagan a également présenté ses « sincères condoléances » aux familles impliquées.

Et Monseigneur John Byrne, de la paroisse de Portlaoise, a déclaré hier à Drivetime de RTE : « Nous sommes tellement bouleversés. Il y a un nuage sombre au-dessus de Portlaoise aujourd’hui. Une vague de choc et de sympathie leur a été adressée. Nous savons que la famille a des jours difficiles à venir. Plaise à Dieu qu’avec le soutien de leur famille et de la communauté, cela aidera.

Le ministère des Affaires étrangères fournit une assistance consulaire.