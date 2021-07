Le coéquipier russe de Conor McGregor admet que l’ancien champion de l’UFC a des « problèmes » et l’exhorte à rester avec l’entraîneur qui « connaît chacun de ses mouvements »

Actuellement à la croisée des chemins de sa carrière, l’Irlandais a une fiche de 3-3 lors de ses dernières sorties dans l’octogone et doit battre Dustin Poirier à l’UFC 264 le 10 juillet pour remporter la couronne du champion des poids légers Charles Oliveira plus tard en 2021.

Décrivant McGregor comme « fidèle » et quelqu’un qui « ne quitterait jamais » son équipe, Lobov s’est moqué des suggestions selon lesquelles « Notorious » a besoin d’un changement de virage pour se remettre sur la bonne voie et doit quitter le gymnase SBG Ireland.

« Attendez, les gars », a déclaré Lobov à BJ Penn, ajoutant qu’il ne s’entraînerait pas avec McGregor à Dubaï car il se prépare pour son propre combat, revenant pour la première fois en plus de 18 mois lorsqu’il affrontera Denys Berinchyk pour la promotion du Mahatch FC.

« Vous voulez dire quitter l’entraîneur qui l’a aidé à devenir le tout premier champion du monde des deux poids ?

« Vous voulez dire cet entraîneur ? L’entraîneur qui l’a aidé à réaliser quelque chose que personne n’a réalisé auparavant ? Est-ce l’entraîneur que vous voulez qu’il quitte ?

« Allez, maintenant. Ouais, c’est un jeu vraiment difficile, bien sûr. Nous en avons tous parlé.

« Parfois, Conor n’était peut-être pas engagé, ne s’entraînait pas aussi dur qu’il aurait dû. Nous savons quels sont les problèmes. Cela n’a rien à voir avec les entraîneurs.

« Maintenant, il est à nouveau engagé, il s’entraîne tout le temps et il est avec les bonnes personnes. John Kavanagh connaît chacun de ses mouvements.

😳 😱 🤯Quelle a été votre réaction à cette dernière rencontre entre Dustin Poirier et Conor McGregor ?! pic.twitter.com/vUFZ6J9qrx – UFC Europe (@UFCEurope) 1 juillet 2021

« Pour changer d’entraîneur – si je devais changer d’entraîneur, je ne me battrais pas pendant deux ans alors. Il faut deux ans pour vraiment comprendre l’entraîneur. »

Après avoir battu ‘The Diamond’ en 2014 lors de son ascension phénoménale pour devenir champion poids plume un an plus tard, Lobov a concédé que McGregor « n’a probablement pas donné à Dustin le respect qu’il méritait » avant leur deuxième rencontre en janvier, qui s’est terminée par sa première défaite par élimination directe à l’UFC.

« Il pensait plus à boxer Manny [Pacquiao] après le combat et s’y préparait, car Conor considérait cela comme un défi et Dustin n’allait être qu’un combat d’échauffement », Lobov ajouté.

« Si vous regardez le deuxième combat, il développait le déroulement du premier combat. C’est ce à quoi je m’attendais.

« La seule chose qui a fait la différence, ce sont les coups de pied dans les jambes. Ce n’est pas qu’il ne s’entraînait pas pour défendre les coups de pied dans les jambes, mais ces coups de pied sont très uniques. »

🏈 Les coups de pied dans les jambes de Dustin Poirier ne sont pas gênants.Conor McGregor a parlé des effets des armes The Diamonds après #UFC257. pic.twitter.com/LMFKEqb33t – CageChat MMA (@CageChatMMA) 25 janvier 2021

« Lorsque vous vous entraînez à l’entraînement et que vous portez des protège-tibias, vous ne sentez pas ces coups de pied et vous levez la jambe pour vérifier. Cependant, au combat, cela ne fonctionne plus.

« Conor en est maintenant conscient et je vois le combat se dérouler comme il se passait déjà et la façon dont s’est déroulé le premier combat.

« Je vois Conor arrêter Dustin au début de ce combat. Je vois Conor arrêter Dustin au premier tour », Lobov a prédit.

L’ancien dirigeant de la division des 155 livres, Khabib Nurmagomedov, qui a battu McGregor de manière brutale en 2018 en défendant sa ceinture, serait certainement d’accord.

« C’est la même chose [as the previous fights], » il a dit UFC Russie.

« Si c’est le premier tour [for a finish], je soutiendrais Conor. De la seconde et plus loin, puis Dustin [wins]. «