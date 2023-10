Le coéquipier de Pulisic et Musah à l’USMNT est pressenti pour le transfert à l’AC Milan

Avec une victoire ce week-end, l’AC Milan peut prendre la première place de la Serie A et s’éloigner de son rival l’Inter, qui occupe désormais la première place. En prime, Christian Pulisic et Yunus Musah ont tous deux connu une introduction réussie à la vie en Italie.

Désormais, Joe Scally, un autre Américain de l’équipe internationale, pourrait bientôt rejoindre le duo. L’équipe de Stefano Pioli serait intéressée par l’acquisition de l’arrière de 20 ans en janvier.

La formation de départ des Rossoneri à l’arrière droit et gauche se compose souvent de Davide Calabria, Alessandro Florenzi et Theo Hernandez. L’arrière latéral et l’arrière central ont manqué de personnel cette saison, Pierre Kalulu et Malick Thiaw étant souvent remplacés pour des tâches défensives.

Par conséquent, les géants italiens auraient envoyé des éclaireurs en Bundesliga au cours des dernières semaines, comme le rapporte le média Calciomercato. Les recruteurs sont revenus avec deux noms, qui seront soigneusement évalués au cours des trois prochains mois.

Où Scally jouerait-il pour l’AC Milan ?

L’un de ces joueurs est Scally, qui joue avec Yunus Musah et Christian Pulisic pour l’équipe nationale des États-Unis. Même si le prix n’est pas indiqué, il est probable qu’il y ait une certaine alchimie entre les parties impliquées.

Scally a été mentionné comme une solution possible aux problèmes défensifs de Milan, ce qui a conduit à des spéculations autour de son éventuel transfert. Dans le cas où le joueur de 20 ans déménagerait à San Siro lors de la prochaine fenêtre de transfert, il pourrait se retrouver à partager un flanc avec Pulisic pour le club et le pays.

Qui est Joe Scally?

Le Borussia Dortmund était mené 2-0 contre Mayence vendredi jusqu’à ce que l’arrière de 20 ans marque son premier but de la saison pour sauver l’égalité. À la 88e minute, il a dépassé un défenseur et a tiré un tir à longue distance qui a traversé l’embouchure du but et a atteint le deuxième poteau.

C’est en juin 2022 que Scally a rejoint pour la première fois l’équipe senior des États-Unis, une victoire 3-0 contre le Maroc. Ce mois-ci, il fera partie de l’équipe de Gregg Berhalter pour les matches contre le Ghana et l’Allemagne, après avoir déjà disputé cinq matches avec l’équipe nationale.

