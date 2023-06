Le coéquipier de la star de ‘1883’, Tim McGraw, parle du tournage de la préquelle de ‘Yellowstone’ avec un artiste country: ‘Il me jetterait’

Eric Nelsen ne savait pas à quoi s’attendre lorsqu’il était temps de se transformer en cow-boy aux côtés d’une mégastar de la musique country.

L’acteur joue dans la préquelle de « Yellowstone » « 1883 », qui met en vedette Tim McGraw et sa vraie femme, la crooner country Faith Hill. La série raconte l’histoire de James et Margaret Dutton, joués par le couple, alors qu’ils voyagent à travers les Grandes Plaines dans l’espoir de chercher un avenir meilleur dans le Montana, connu comme « la terre promise de l’Amérique ». La série, initialement disponible en streaming sur Paramount +, est désormais diffusée sur Paramount Network.

Le joueur de 31 ans incarne Ennis, un jeune cow-boy amoureux de la fille de James, Elsa Dutton [Isabel May].

« [Tim’s] a trois filles – trois filles géniales – qui étaient toujours sur le plateau pour nous rendre visite et passer du temps avec nous », a déclaré Nelsen à Fox News Digital.

« Mais il n’avait pas de fils », a-t-il partagé. « Et donc, j’ai parfois senti qu’il était un peu, pas comme si j’étais devenu un fils pour lui, parce que dès que je me sentais à l’aise, il me rejetait mon accès et me faisait toujours savoir que nos personnages avaient quelques frictions dans la série juste pour… jouer avec moi. »

La série Western a été créée par Taylor Sheridan, qui a recruté McGraw, 56 ans, pour jouer l’aîné Dutton dans une scène de flashback « Yellowstone » pendant la saison 4, a rapporté le magazine People. Selon le point de vente, Sheridan a rapidement développé la série autonome, qui a été créée en décembre 2021.

Alors que McGraw agissait parfois plus comme un grand frère avec Nelsen, faisant même des farces occasionnelles, il n’avait pas non plus peur de rester dans son personnage de patriarche intimidant – quelque chose qui lui était facile.

« Il est devenu un grand ami et je l’ai vraiment admiré », a déclaré Nelsen. « Mais au fur et à mesure que la saison avance, et les téléspectateurs le verront, nos personnages ne sont pas toujours dans les meilleurs termes, et il aimait lancer ça sur et hors plateau. »

McGraw n’était pas la seule figure dominante présente.

« Quand vous apprenez que vous êtes sur le point de travailler avec quelqu’un comme Sam Elliott, vous vous dites : ‘Oh wow, c’est réel maintenant' », a déclaré LaMonica Garrett à Fox News Digital. « [But] quand vous le rencontrez et [you have] tous les nerfs et l’anxiété… de travailler avec quelqu’un de son calibre, il fait tomber tout ça par terre. »

Garrett, 48 ans, joue Thomas, un soldat qui devient le bras droit du maître de wagon Shea [Elliott]. La star à la voix de baryton, un vétéran des westerns télévisés et cinématographiques, a rapidement accueilli son coéquipier à bras ouverts.

« [I was surprised at] à quel point il était facile de travailler avec lui et à quel point il était chaleureux », a expliqué Garrett… « Nous sommes devenus frères comme immédiatement après notre rencontre, et cela s’est construit là-dessus. Nous n’avions pas de lectures de chimie ou quoi que ce soit [before filming]. Dès la première fois que nous étions devant la caméra ensemble, Taylor s’est dit : ‘Vous avez compris. Je ne vais pas vous déranger les gars. Il est retourné derrière la caméra et moi et Sam avons juste fait ce que nous avons fait. »

Mais donner vie à la série n’a pas été facile pour Garrett ou Nelsen. Le casting devait assumer un camp de cow-boy ardu et sans fioritures. Sheridan, un Texan d’origine, est également propriétaire d’un ranch de bétail dans son État d’origine.

Le casting de « Yellowstone » a déjà partagé qu’ils se sont entraînés avec de vrais cow-boys pour que leur série apparaisse aussi authentique que possible.

« Nous avons tous pu le faire ensemble, ce qui a été une expérience incroyable », a expliqué Nelsen. « Mais c’était le moment pour nous de nous mettre à l’aise sur nos chevaux, d’apprendre à couper le bétail, à encorder, à tirer avec des fusils – toutes les choses que nous devrons faire dans la série. Donc, au moment où les caméras tournaient, la dernière chose à laquelle nous pensions était de savoir comment contrôler ces animaux. Nous pouvions vraiment être présents avec nos partenaires de scène et entrer dans cette chose en nous sentant au moins un peu [like] les cow-boys que nous incarnions. »

« Et c’était aussi le moment le plus amusant sur le plateau », a-t-il ajouté.

« C’était apprendre à rouler… et c’était aussi une expérience de liaison pour les acteurs de se réunir », a ajouté Garrett. « Nous avons donc un mois avant de commencer à tourner… Nous sommes tous dans notre petite bulle au ranch de Taylor. Nous dînions ensemble, nous nous réveillions ensemble. Si quelqu’un va en ville pour manger, je reçois un décompte du genre : « Hey Sam, tu as besoin de quelque chose ? Tim ? De quoi avez-vous besoin ? Oh, j’arrive avec toi, attends-moi. C’était comme une mentalité de troupeau avec nous pendant un mois. Donc, une fois que les caméras ont commencé à tourner, nous étions déjà si à l’aise les uns avec les autres que la transition s’est faite en douceur.

Pour Garrett, se mettre en selle n’était pas une mince affaire.

« Apprendre à monter à cheval est une leçon d’humilité », gloussa-t-il. « Là [are] des gens qui font ça depuis qu’ils sont enfants, et je suis un adulte. Je saute sur un cheval… et j’essaie de comprendre. Je ne comprends pas, mais jour après jour, vous continuez à travailler et vous vous améliorez de plus en plus. Pendant une bonne partie du début, j’ai demandé à mon cascadeur de faire beaucoup de cascades extrêmes sur des chevaux. [But] il y a eu un moment où je me suis dit: «J’ai compris», et j’ai compris. C’est la vie. Vous n’allez pas être génial quand vous arrivez à quelque chose pour la première fois. Plus vous y mettez de travail, [the more] tu deviens bon. Et si tu tombes, tu dois te relever. »

Les contes frontaliers de Sheridan sont devenus un phénomène, aidant à ouvrir la voie à un retour de l’Ouest. Cependant, Garrett et Nelsen ont déclaré que l’homme de 53 ans n’avait aucune envie de créer une version fastueuse et hollywoodienne du Far West. Le cinéaste a grandi à cheval et à la corde dans la campagne du Texas, et a supposé qu’il passerait sa vie à aller de ranch en ranch, a rapporté le New York Times. Selon le point de vente, l’empire graveleux de Sheridan vise à élargir la compréhension de son public des cow-boys et de l’Ouest américain.

« Il est né dans ce style de vie », a expliqué Garrett. « C’est sa culture. Il connaît l’histoire occidentale qu’il raconte. Et je pense que les gens qui racontent ces histoires devraient être ceux qui y sont. Vous avez grandi [in] cela, vous savez des choses qu’un écrivain pourrait ne pas savoir ou étudier autant. Mais quand vous êtes dedans, que vous êtes né dedans et que vous l’avez vécu, c’est beaucoup plus facile pour vous de raconter cette histoire. Et l’authenticité et la spécificité sont très importantes pour lui… C’est si réel pour lui. »

« Taylor construit ces gens durs qui doivent survivre à ce monde, qui doivent s’y tenir », a poursuivi Garrett. « La technologie nous a facilité la tâche. Mais un sous-produit de cela est une société qui est devenue un peu plus paresseuse. Les histoires que Taylor raconte, il n’y a pas de paresse là-bas. Tout le monde se bat. C’est la survie. C’est l’homme contre l’homme, l’homme contre la nature et homme contre lui-même. Nous pourrions tous voir quelque chose là-dedans. C’est pourquoi nous gravitons vers ce genre d’histoires.

Pour Nelsen, revisiter le passé l’a rendu encore plus optimiste quant à son avenir.

« [‘1883’] m’a définitivement appris que rien n’est impossible », a-t-il réfléchi. « Ce n’est pas parce que vous n’avez peut-être pas vécu quelque chose que vous n’êtes pas capable de le réaliser. Nous avons tous acquis des compétences uniques [on set] que nous n’avions jamais connu auparavant et que nous pouvons encore appliquer cela à nous-mêmes aujourd’hui. »

La saison complète de « 1883 » est diffusée le dimanche sur Paramount Network.