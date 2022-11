Le coéquipier d’Arsenal, Saka, une grande menace contre l’Angleterre

AL-RAYYAN, Qatar – Le gardien américain Matt Turner a déclaré que les Américains devront se méfier de leur coéquipier d’Arsenal Bukayo Saka lorsque les États-Unis et l’Angleterre s’affronteront vendredi.

Saka a marqué deux fois lors de la victoire 6-2 des Three Lions contre l’Iran lundi et visera à ajouter à son décompte alors que l’Angleterre cherche à prendre le contrôle total du groupe B.

“Je pense que c’est assez clair. C’est l’une des jeunes stars du football mondial”, a déclaré Turner à propos de Saka. “C’est un joueur de haut niveau et je pense que vous n’avez pas besoin de moi pour dire à qui que ce soit dans notre équipe à quel point il représente une menace dans le match.

“Il marque des buts de différentes manières. Il est vraiment développé, mature. Il est devenu plus fort d’après ce que je comprends. Je ne travaille avec lui que depuis quelques mois. J’ai hâte de jouer contre des visages familiers. Je pense qu’il est un très, très bon joueur qui peut changer n’importe quel match auquel il participe.”

Les coéquipiers d'Arsenal Bukayo Saka et Matt Turner seront opposés lorsque l'Angleterre affrontera les États-Unis vendredi.

Les États-Unis viseront à mettre derrière eux la déception du match nul 1-1 de lundi contre le Pays de Galles, qui les a vus mener pendant une grande partie du match avant de concéder un penalty tardif qui a été converti par Gareth Bale.

Turner a ajouté que les États-Unis devront être plus cliniques avec leurs opportunités qu’ils ne l’étaient contre le Pays de Galles.

“Je pense que l’une des principales choses pour nous est que nous avons raté des occasions de transition contre le Pays de Galles en seconde période”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous avons eu des occasions où nous n’étions tout simplement pas particulièrement propres dans le dernier tiers. Peut-être qu’une passe était un peu décalée ou que le timing n’était pas le bon et cela a emporté les petites fenêtres que vous avez en Coupe du monde où les marges sont tellement mince pour marquer des buts. Donc je pense que nous savons que nous allons devoir être meilleurs en transition contre l’Angleterre si nous voulons marquer des buts.

En plus de Turner, Yunus Musah et Cameron Carter-Vickers ont des liens avec l’Angleterre. Musah y a passé une partie de son enfance et a représenté l’Angleterre au niveau international des jeunes. Carter-Vickers est né et a grandi en Angleterre, mais a finalement choisi de représenter les États-Unis

“C’est un match spécial car j’ai joué des deux côtés”, a déclaré Musah. “Pouvoir être sur le même terrain que l’équipe nationale avec laquelle je jouais, c’est spécial.”

Carter Vickers a déclaré qu’il y aura des loyautés partagées dans sa maison lorsque les deux équipes entreront sur le terrain vendredi.

“Avec ma famille, la moitié veut que nous gagnions et l’autre moitié veut que l’Angleterre gagne”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas trop comment je vais me sentir quand le match arrivera, mais je sais que je ferai tout ce que je peux pour essayer d’aider l’équipe à gagner.”