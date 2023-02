Le code suggère que l’accès à TweetDeck soit limité aux abonnés Twitter Blue

Twitter semble prévoir de restreindre l’accès à TweetDeck, l’outil populaire appartenant à Twitter et utilisé par les entreprises et les créateurs de contenu pour programmer des tweets, afficher des notifications, accéder à des messages directs et plus encore, afin de rendre le service disponible uniquement pour les abonnés Twitter Blue, selon l’ingénieur inverse Yaroslav.

Le code source découvert par l’ingénieur comprend la ligne “Bienvenue sur TweetDeck, une fonctionnalité sur Twitter Blue”, suggérant que Twitter intégrera l’accès à la plateforme TweetDeck dans son abonnement mensuel payant, qui offre également aux utilisateurs la possibilité de publier des vidéos 1080p à plus haute résolution, de publier des tweets plus longs, de voir moins de publicités, etc., ainsi que d’accéder à la coche bleue de la plate-forme, etc.

Twitter a présenté en avant-première une nouvelle version de TweetDeck en 2021bien que l’entreprise n’ait pas encore largement déployé la conception mise à jour, qui comprend une refonte “à partir de zéro” comprenant un compositeur de tweet complet, une recherche avancée, de nouveaux types de colonnes et une nouvelle façon de regrouper les colonnes.

BREAKING : Tweetdeck sera bientôt exclusif à Twitter Blue. pic.twitter.com/EmIU5kz0lc — T(w)itter Takeover News  (@TitterTakeover) 8 février 2023

Comme l’a noté Yaroslav, il n’est pas clair si Twitter limitera uniquement la nouvelle version de TweetDeck aux abonnés Twitter Blue, ou si le service complet dans son intégralité sera payant.