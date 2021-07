Le code source du World Wide Web de Tim Berners-Lee vendu comme NFT pour 5,4 millions de dollars

Le code source de Tim Berners-Lee pour le World Wide Web s’est vendu mercredi pour 5,4 millions de dollars sous forme de jeton non fongible (NFT). Sotheby’s à New York a organisé la vente d’une semaine du programme qui a ouvert la voie à l’internet que nous connaissons aujourd’hui plus de 30 ans après sa création. Le lot comprenait une version animée des près de 10 000 lignes de code de Berners-Lee et une lettre de l’informaticien d’origine britannique lui-même.

« Il y a dix ans, nous n’aurions pas pu faire cela », a déclaré Cassandra Hatton, vice-présidente de Sotheby’s, faisant référence au récent boom des NFT.

Hatton a déclaré que ce travail est unique en raison de son importance pour la création du World Wide Web.

« Cela a changé tous les aspects de votre vie », a déclaré Hatton. « Nous ne comprenons même pas pleinement l’impact que cela a sur nos vies et l’impact que nous continuerons d’avoir sur nos vies. »

En 1989, le physicien devenu informaticien Berners-Lee a imaginé un système de partage d’informations qui permettrait aux scientifiques d’accéder aux données de n’importe où dans le monde.

À l’époque, il était employé du Centre de données du CERN — à l’origine le Conseil européen pour la recherche nucléaire, aujourd’hui l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire — à Genève. Il a nommé le nouveau réseau le World Wide Web (WWW).

En 1990 et 1991, il a écrit le programme qui a créé le premier navigateur Internet, posant les bases pratiques du Web actuel.

Dans le processus, il a également inventé l’URL – adresse Internet-, HTTP – qui permet aux utilisateurs de trouver un site – et HTML – le langage de codage standard pour créer des sites Web.

Déterminé à faire du web un espace ouvert, Berners-Lee n’a pas breveté son programme mais l’a laissé librement accessible à tous, ce qui a contribué à sa diffusion.

Un peu plus de trois décennies après son invention, Berners-Lee a mis en vente les fichiers originaux du programme en tant qu’objet de collection. À la fin de la vente aux enchères, il recevra une partie du bénéfice de la vente, mais il a l’intention de reverser l’intégralité de ses bénéfices à une œuvre caritative.

Un NFT est un objet numérique tel qu’un dessin, une animation, un morceau de musique, une photo ou une vidéo avec un certificat d’authenticité créé par la technologie blockchain qui sous-tend la crypto-monnaie. Il ne peut pas être falsifié ou autrement manipulé.

Les NFT génèrent actuellement plusieurs centaines de millions de dollars de transactions chaque mois.

Les échanges NFT se font en cryptomonnaies comme le bitcoin sur des sites spécialisés, mais les maisons de ventes traditionnelles cherchent à capitaliser sur le phénomène.

