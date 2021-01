Enfoui profondément dans le code source de miui.com, un membre du forum XDA a trouvé des preuves que Xiaomi travaille sur le Mi Mix 4 et le Mi Note 11, qui fonctionneront tous deux sur MIUI 13. Le premier a déjà été officiellement confirmé par la société. mais la preuve Mi Note 11 est un peu nouvelle.

Bien que nous n’ayons toujours rien sur le Mi Note 11, nous avons des rumeurs concernant les fonctionnalités du Mi Mix 4. Par exemple, beaucoup soupçonnent que ce serait le premier téléphone de Xiaomi à disposer d’une caméra selfie sous-écran.

Et cela semble être conforme au rapport le plus récent d’un pronostiqueur chinois sur ce type d’affichages. Il dit que BOE et Huaxing ont déjà lancé la production de masse de panneaux OLED avec des caméras sous-écran et atteindront le consommateur final au second semestre de cette année, ce qui coïncide avec la date de sortie possible du Mi Mix 4.

Bien sûr, il ne s’agit que de spéculations et nous n’avons toujours pas de preuves tangibles, donc tout ce que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre de voir comment l’histoire se déroule.

La source • Source 2 (en chinois)