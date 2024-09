Le code secret pour gagner le respect de Sean Connery

(Crédits : Far Out / Alamy)

Il n’a pas été facile de gagner le respect de Sean Connery et ce n’est certainement pas quelque chose qu’il a fait sur un coup de tête. Heureusement, l’acteur avait un signe évident qui a immédiatement fait comprendre à tous qu’ils étaient dans son bon côté, même si cela n’était pas toujours garanti.

Un personnage, ou plutôt un personnage fictif, n’a pas toujours été digne du respect de Connery, et c’est lui qui a joué le rôle le plus important de sa carrière. Au cours de ses premières années dans le rôle de James Bond, l’acteur s’est senti de plus en plus frustré par les limites de son rôle, au point qu’il a ouvertement admis qu’il détestait jouer la création d’Ian Fleming à la fin.

Il n’en est pas moins resté respectueux de ce que cela signifiait pour lui personnellement et professionnellement, ainsi que pour le public du monde entier. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a qualifié son successeur George Lazenby de « merde » pour avoir refusé un contrat de plusieurs films, laissant entendre que 007 était un travail tout simplement trop important pour certains acteurs.

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires Le réalisateur Stephen Norrington n’a certainement pas non plus obtenu son respect, Connery ayant eu tellement de difficultés à tourner l’adaptation de bande dessinée turgescente qu’il a annoncé sa retraite d’acteur, mais pas après avoir informé les journalistes lors de la première mondiale que peut-être « l’asile de fous local » était le meilleur endroit pour commencer leur recherche du cinéaste absent.

Au tournant des années 1990, Connery était un vétéran oscarisé qui respirait le sérieux et l’autorité, ce qui rendait difficile pour tout cinéaste relativement inexpérimenté de tenter de faire bonne impression. Le film précédent de John McTiernan était un petit film intitulé Piège durmais même alors, il était intimidé par l’icône lors du tournage À la poursuite d’Octobre rouge.

Ils se réuniront en 1992 Sorcier pour souligner l’impression positive que McTiernan avait faite, mais comme il l’a expliqué à Alex Simonil était déjà sur la bonne voie à ce moment-là. « J’ai su que je m’en sortais bien avec lui quand il a commencé à m’appeler « mon garçon », a-t-il déclaré. « À la fin de la soirée, il me disait : « Bonne nuit, mon garçon ». »

Ce n’était peut-être que trois lettres, mais c’était le sceau d’approbation le plus élevé. Harrison Ford était l’une des plus grandes stars du monde lorsqu’il a fait Indiana Jones et la dernière croisade avec Connery, mais il aurait été ravi lorsque son père à l’écran a développé l’habitude de l’appeler « garçon » même lorsque les caméras ne tournaient pas.

Lorsque Michael Bay tournait son deuxième long métrage, Le rocherIl avait entendu dire que Connery était « notoirement dur avec les réalisateurs ». Qu’est-ce qui lui a permis de se dire qu’il était sur la bonne voie ? « J’étais terrifié quand je lui ai donné ma première directive : ‘Euh, Sean, peux-tu faire ça moins charmant ?’ », se souvient-il. « Il a répondu : ‘Bien sûr, mon garçon’. ‘Garçon’, c’était le surnom qu’il m’avait donné. »

Il s’agissait tous d’adultes et de professionnels en activité, mais personne n’avait de problème à ce que Connery les appelle « garçon », car cela garantissait que son respect avait été gagné.

Sujets connexes