Il existe aujourd’hui une énorme offre de code promotionnel DraftKings UFC 293 disponible pour les parieurs sportifs. Cette offre est accompagnée d’un bonus garanti de 200 $, que vous pouvez gagner ou perdre avec une mise de 5 $ ou plus sur n’importe quel combat suivant. inscription à un compte DraftKings Sportsbook.

Les parieurs qui souhaitent obtenir un retour de 40x sur leur premier pari gagné ou perdu peuvent participer à l’action avec ce code promotionnel DraftKings UFC 293. Une mise de 5 $ sur l’un des cinq combats de cartes principaux suffit pour gagner 200 $ en paris bonus.

Israel Adesanya mettra son titre des poids moyens en jeu samedi soir. Il sera défié par le concurrent n°5 Sean Strickland. Votre première mise en espèces de 5 $ et plus sur n’importe quel marché de paris pour l’UFC 293 vous rapportera 200 $ en paris bonus pour d’autres combats et plus encore.

Pariez 5 $, obtenez des paris bonus garantis de 200 $ lorsque vous appliquez notre code promo DraftKings UFC 293.

Le code promotionnel DraftKings UFC 293 débloque un pari de 5 $, obtenez un bonus de 200 $, gagnez ou perdez

L’UFC 293 est prévu samedi soir et aura lieu à la Qudos Bank Arena de Sydney, en Australie. Il y a cinq combats de cartes principales solides, dont Israël Adesanya contre Sean Strickland dans l’événement principal. Ailleurs, deux combattants entreront dans l’octogone devant leur public. Tyson Pedro et Tai Tuivasa représenteront respectivement l’Australie dans les divisions des poids mi-lourds et des poids lourds.

L’offre de DraftKings Sportsbook est particulièrement intéressante dans la mesure où elle est applicable à n’importe quel marché de paris et à n’importe quel combat. Le jeu le plus intelligent consiste à vous inscrire et à parier sur n’importe quel jeu ou combat ce week-end pour vous assurer que vous disposerez de 200 $ de paris bonus disponibles pour la carte principale, en particulier pour l’événement principal. Si votre pari est gagnant, vous gagnerez également un bénéfice en espèces et DraftKings vous rendra votre pari.

Inscrivez-vous avec notre code promotionnel DraftKings UFC 293

Tous les parieurs potentiels qui souhaitent profiter de ce pari de 5 $ et obtenir une offre de 200 $ peuvent le faire en suivant nos instructions étape par étape. Voici comment vous inscrire avant la carte de ce soir :

Code promotionnel DraftKings UFC 293 Pariez 5 $, obtenez 200 $ de gain ou de perte pour n’importe quel combat UFC 293 Processus d’inscription Créer un compte Saisissez les informations personnelles requises pour confirmer votre identité, notamment votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Saisissez votre adresse e-mail et créez un nouveau mot de passe pour votre compte Sélectionnez l’une des méthodes de dépôt disponibles, telles que les services bancaires en ligne ou PayPal. Effectuez un premier dépôt de 5 $ et plus Pariez 5$+ sur un marché de paris sur le combat UFC 293 de votre choix États avec DraftKings Sportsbook AZ, CO, IA, IL, IN, KS, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, TN, VA, WV Bonus dernière vérification 9 septembre 2023

Gagnez ou perdez, vous obtiendrez 200 $ de paris bonus. Cela affectera votre compte sous la forme de huit paris bonus de 25 $. Les paris bonus ne seront pas liés à l’UFC, vous pourrez donc parier sur la NFL, la MLB, le football universitaire et bien plus encore.

Plus d’offres UFC

Il existe quelques promotions intégrées à l’application que les fans de l’UFC devraient absolument considérer. Le premier est un Super Boost d’Israël Adesanya. Adesanya est un énorme favori de -600 moneyline, ce qui signifie qu’il faudrait généralement parier 600 $ sur lui pour gagner afin de gagner un profit en espèces de 100 $. Le Super Boost de DraftKings vous donnera +100 chances sur Adesanya de gagner avec une limite de mise maximale de 25 $.

L’autre promotion qui mérite d’être examinée est l’offre de parlay renforcée de l’UFC 293. Cela générera une augmentation des bénéfices allant de 20 % à 100 % en fonction du nombre de parties ajoutées au pari. La mise maximale pour cette offre est également de 25 $.

Inscrivez-vous avec DraftKings Sportsbook pour débloquer cette offre de code promotionnel DraftKings UFC 293.

