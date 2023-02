Le code promotionnel bonus BetMGM accorde jusqu’à 1 000 $ pour le Super Bowl uniquement

Le Super Bowl est là et les parieurs ont une chance de gagner GROS. Non, je ne parle pas de qui gagnera le tirage au sort ou de la couleur du bain Gatorade. Je parle d’un pari sans risque de 1 000 $ pour le gros gibier, gracieuseté de PariMGM.

Le seul problème est que vous devez vous inscrire aujourd’hui car cela se termine dimanche. Voici comment réclamer votre part.

Code promotionnel BetMGM Super Bowl

C’est aussi facile à revendiquer qu’il y paraît.

Inscrivez-vous à BetMGM en utilisant ce lien Déposez 10 $ ou plus sur votre compte

Utilisez ce lien et déposez au moins 10 $, et vous êtes éligible pour le pari sans risque de 1 000 $. Bien sûr, la partie importante est de placer votre pari. Si vous pariez, disons, 1 000 $ sur la victoire des Chiefs, vous gagnerez un peu plus de 1 000 $ s’ils le font. S’ils perdent, vous récupérez tout ce que vous avez parié sous forme de crédits de pari déposés sur votre compte.

Cette offre n’est valable que pour les nouveaux utilisateurs de BetMGM et, comme mentionné, elle se termine cette semaine. Inscrivez-vous à BetMGM aujourd’hui et assurez-vous de profiter de cette offre lucrative.

Si vous avez un compte BetMGM, voici quelques autres offres que vous pouvez réclamer.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.