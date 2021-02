Le code postal au cœur de la crise des coronavirus

Aujourd’hui à Stamford Hill, au nord de Londres, Pourim est moins une célébration qu’un test: sa communauté juive orthodoxe, dont on a récemment découvert l’un des taux de Covid les plus élevés au monde, peut-elle freiner la propagation?

Dans les années ordinaires, les rues seraient carnavalesques; des chars remplis d’enfants déguisés, de la musique résonnante et des observateurs se faufilant entre les maisons, dansant avec des amis et déposant des mishloach manot (paniers de cadeaux et de nourriture) avant un dîner avec des dizaines d’invités.

«C’est le contraire de la distanciation sociale, c’est la proximité sociale», explique Chaya Spitz, directrice générale de la Fondation Interlink, un regroupement d’organisations caritatives orthodoxes, et «une journée plus festive et joyeuse que toute autre dans le calendrier juif». Ce n’est pas le cas à l’ère du coronavirus; les rues sont calmes, à l’exception d’une fourgonnette qui emmène les enfants des travailleurs essentiels à l’école.

Les chefs religieux locaux ont averti que les célébrations de cette année doivent être confinées aux ménages individuels – pas seulement pour leur propre santé, mais pour répondre à une méfiance plus large que la communauté joue selon ses propres règles. Le mois dernier, les mariages en Angleterre n’étant toujours autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, la police a fait une descente dans un syndicat Charedi (ultra-orthodoxe) au coin de la rue, où 150 s’étaient rassemblés. Les grands partis emploient des observateurs qui mettent en garde contre l’approche des autorités, selon un dénonciateur, qui a déclaré que plusieurs célébrations pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes – dont une où «la mariée était positive à Covid» – avaient lieu «tous les jours».

Quelques semaines plus tard, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) a publié son étude: des échantillons de sang de quelque 1200 membres du Charedim de 15000 personnes à Stamford Hill, qui ont été testés pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2, suggéraient 64% avait Covid dans la première vague (atteignant un taux de 75 pour cent chez les adultes) – égalé à l’échelle mondiale uniquement par Manaus, l’une des villes les plus pauvres du Brésil. En revanche, des estimations récentes de l’Office of National Statistics suggèrent que l’infection globale de la population à travers le Royaume-Uni pour la même période n’était que de 7%.

Le rabbin Herschel Gluck OBE est l’un des nombreux chefs religieux locaux pour lesquels ces récentes révélations ont frappé durement. S’il est clair que le non-respect des règles ne se produit qu’au sein d’une infime minorité, cela a suffi à provoquer «le choc et l’introspection, et le sentiment que nous devons faire mieux». Pourim est le moyen idéal pour montrer que l’attention a été prise, notamment parce que le festival de l’année dernière aurait été l’une des causes de la propagation rapide documentée dans l’étude LSHTM.

Le bord des rues en mars dernier (la date varie chaque année), lorsque les habitants se sont serrés les mains et ont chanté, se mêlant sans entraves dans les ménages des voisins pour manger des hamantaschen (pâtisseries remplies de pavot) et déposer les dons de charité essentiels à la fête, a eu lieu à peine deux semaines avant le verrouillage national. Un an plus tard, tout le monde dans la communauté soudée connaît quelqu’un qui est mort. «Les gens n’ont pas oublié ces premières semaines où Covid a fait un tel bilan, et tout le monde est anxieux pour un Pourim en toute sécurité cette année», dit Spitz. Les festivals ne sont qu’une des causes présumées de la propagation de Stamford Hill, souligne la recherche LSHTM. À l’instar de nombreuses minorités ethniques et religieuses qui ont été frappées de manière disproportionnée par Covid, la plus grande communauté juive strictement orthodoxe d’Europe regorge de ménages multigénérationnels plus grands que la moyenne, qui basculent souvent en deux chiffres (rendant l’isolement des personnes infectées presque impossible. ), des taux plus élevés de comorbidités et de privation sociale.

Les restrictions à la pandémie ont été un anathème pour un groupe ayant la proximité en son cœur, sans parler d’un groupe qui a un accès limité à Internet ou aux nouvelles télévisées et qui consomme principalement des médias hébreux.

En décembre, l’Office for National Statistics a constaté que les communautés noires et sud-asiatiques avaient été les plus touchées par Covid – avec un taux de mortalité du double ou 2,5 fois celui des Britanniques blancs au premier semestre 2020 – pour plusieurs des mêmes raisons (plus pauvres conditions socio-économiques et vie multigénérationnelle) et les hommes sont plus susceptibles d’occuper des emplois à haut risque. Dans la deuxième vague, la proportion de décès au sein de la communauté bangladaise a encore augmenté. L’effet des taux élevés de transmission de la première vague de Stamford Hill sur les décès n’est pas tout à fait clair, selon le Dr Michael Marks, co-auteur de l’étude LSHTM, même s’il dit que l’âge de la population est plus bas (le plus grand nombre d’enfants fait baisser la moyenne ) pourrait être un facteur atténuant. Le rôle de l’immunité collective reste également à comprendre.

Maintenir la transmission à un niveau bas pendant ce troisième verrouillage est devenu l’objectif principal ici. Un médecin généraliste local rapporte que «l’esprit« ils ne nous aiment pas – nous ne nous en soucions pas »est fort à Stamford Hill», où la communauté a commencé à fleurir dans les années vingt. Il existe une barrière entre les Charedim et la confiance dans les institutions laïques, indique le site Internet du Conseil de Hackney, avec une relation parfois «combative» en raison de «la méfiance à l’égard des motivations du Conseil».

Le taux d’infection de l’arrondissement a été en ligne avec le reste de la capitale ces derniers temps, et les tentatives d’une meilleure unité cette fois-ci sont bien reçues, notent les deux parties, le conseil et la police travaillant avec la communauté pour coproduire des brochures, des panneaux d’affichage et des publicités décrivant les pratiques de sécurité dans les médias hébreux locaux.

Au cours des 12 derniers mois, la vie a été radicalement modifiée pour tout le monde. Pourtant, les Charedim, pour qui les rassemblements collectifs en salle sont une partie essentielle de l’existence, l’ont ressenti plus que la plupart, soutient le rabbin Dr Natan Slifkin. Quand une pandémie frappe, il a exprimé son opinion La Chronique juive le mois dernier, la communauté a deux options – cela peut «nuire énormément à leur mode de vie. Ou ils peuvent à nouveau être des héros qui se battent contre les autorités qui tentent (pour une raison quelconque) de causer un tort énorme au Yiddishkeit [Jewish customs]. C’est une évidence pour eux. La mort, écrit-il, est «un prix malheureux mais valable à payer».

Ce n’est pas le cas à Stamford Hill, me dit le rabbin Gluck, où il existe «un consensus complet parmi les rabbins» sur le fait que la menace de Covid ne peut être ignorée. La perte de hauts responsables de la communauté, dont le rabbin Avroham Pinter, un dirigeant local bien-aimé et conseiller de Hackney décédé lors de la première vague, à l’âge de 71 ans, a contribué à faire passer ce message à la maison.

Dans d’autres communautés Charedi à travers le monde, moins d’attention semble avoir été prise. Les taux d’infection et de mortalité ont été disproportionnellement élevés dans le groupe en Israël, où 12,6% de la population représente désormais 28% des décès dus à Covid dans le pays; des flammes ont déchiré Bnei Brak, une ville à l’est de Tel Aviv, le mois dernier lors d’affrontements entre des émeutiers ultra-orthodoxes et la police. Quelques jours plus tard, un cortège funèbre de milliers de personnes – principalement sans masque facial – a couru dans les rues de Jérusalem, contrevenant aux ordres de verrouillage.

En ce qui concerne l’hésitation à la vaccination, qui a contribué à des épidémies de virus tels que la rougeole dans les communautés Charedi à New York et en Israël ces dernières années, ceux de Stamford Hill pensent que l’adoption locale du vaccin s’est bien déroulée. Hatzola, un groupe local d’intervention d’urgence bénévole, a organisé des campagnes de vaccination avec la confédération généraliste de Hackney pour environ 600 résidents au cours des deux derniers samedis soirs. «Il y avait tellement de demande», dit Spitz à propos de ceux qui «ont bravé le temps glacial pour se faire vacciner». En plus de fournir le transport à ceux qui autrement ne pourraient pas y assister, Hatzola est convaincu que les vaccinateurs étant membres de la communauté Charedi eux-mêmes augmentent encore la fréquentation et prévoient une troisième campagne en mars.

Pour le moment, tout comme Noël ne pouvait pas continuer comme d’habitude, ni Pourim, Spitz le sait. Mais les niveaux d’infection semblent se stabiliser, à la fois au sein de la communauté et dans tout le pays. Et, si la danse, la musique et les grands dîners de famille peuvent revenir l’année prochaine, le sacrifice en aura valu la peine.