Boris Johnson a été invité à réviser de toute urgence les « défauts fondamentaux » du code ministériel qui a été « sévèrement affaibli » et sapé pendant son séjour au n ° 10, selon un nouveau rapport.

Soulignant la démission explosive de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, l’Institute for Government (IfG) a déclaré que l’épisode indiquait une fois de plus que « plus que de simples mises à jour au coup par coup sont nécessaires ».

Dans un article cinglant, les auteurs ont également suggéré que la réponse de M. Johnson aux ministres du cabinet « accusés de mauvaise conduite montre qu’il est prêt à sacrifier » des normes élevées au gouvernement, « en échange d’avantages politiques à court terme ».

Il affirme que le code ministériel existant contient « plusieurs défauts fondamentaux », notamment l’incapacité du conseiller indépendant à agir sans l’autorisation du Premier ministre et le manque de clarté sur la façon dont les ministres devraient réagir au lobbying – un problème mis en évidence par le scandale Greensill.

L’IfG recommande de transposer le texte ainsi que l’existence et le rôle d’un conseiller indépendant – un poste actuellement occupé par Lord Christopher Geidt – dans la loi et de préciser quelles sanctions particulières s’appliquent aux différentes infractions au code ministériel.

Et il suggère également de renforcer le rôle du conseiller, de mettre à jour le code pour refléter les préoccupations concernant les médias sociaux et d’exiger des ministres qu’ils se conforment publiquement au code pour « renforcer son importance ».

« Les récentes révélations sur le manque de transparence au sein du gouvernement, en particulier autour des réunions avec Greensill Capital, et les questions de responsabilité suscitées par l’affaire Hancock montrent clairement qu’il faut plus que des mises à jour au coup par coup », a déclaré l’organisation.

« Comment et pourquoi Gina Coladangelo a d’abord été nommée conseillère puis directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales, les conflits d’intérêts apparents avant même le début de toute relation amoureuse et des rapports plus larges sur l’utilisation par Hancock d’un compte de messagerie personnel sont autant de controverses contre lesquelles le code ministériel aurait dû se prémunir.

Le rapport – Mise à jour du code ministériel – qui est publié aujourd’hui, a également cité la démission de Sir Alex Allan, qui a démissionné en tant que conseiller indépendant du Premier ministre sur les intérêts ministériels après que M. Johnson a rejeté son évaluation selon laquelle Priti Patel avait enfreint le code en intimidant le personnel.

Il a ajouté : « Dans la version du code ministériel publiée par Johnson en devenant Premier ministre, et dans sa plus récente ‘déclaration sur la réforme du gouvernement, il a affirmé qu’il s’attend à des normes élevées au sein du gouvernement.

«Mais il n’a pas agi d’une manière qui correspond à sa rhétorique. Ses relations avec des ministres accusés de mauvaise conduite montrent qu’il est prêt à sacrifier ces normes élevées en échange d’avantages politiques à court terme ».

« En appelant les députés conservateurs à ‘former un carré autour du Pritster [Patel], et en disant qu’il « considérait l’affaire close » lorsque la nouvelle de la violation par Hancock des règles de Covid a éclaté, Johnson a sapé le code. »

Se référant à l’engagement de M. Johnson de publier un nouveau code en « temps voulu », les auteurs ont déclaré que le Premier ministre « devrait maintenant saisir l’occasion pour une actualisation plus fondamentale du code ».

Tim Durrant, directeur associé du groupe de réflexion, a déclaré : « Le Premier ministre prétend apprécier des normes élevées de comportement au sein du gouvernement, mais sous sa direction, le système qui les fait respecter a été gravement affaibli.

« Sa décision de publier une nouvelle version du code ministériel est l’occasion de réparer une partie des dégâts ».

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré : « Le Premier ministre, en tant qu’arbitre ultime du code ministériel, attend de ses ministres qu’ils maintiennent les normes élevées de comportement énoncées dans le code.

« Nous prenons note du rapport de l’Institute for Government et examinons déjà les recommandations du Comité sur les normes de la vie publique, Standards Matter 2 Review, qui est attendu à l’automne. »