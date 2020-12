Une équipe de briseurs de code a déchiffré un message chiffré de 340 caractères envoyé il y a 51 ans par le soi-disant tueur Zodiac, qui était responsable d’au moins cinq meurtres dans le nord de la Californie.

L’identité du tueur est encore inconnue et pendant des décennies, les experts ont été déconcertés par le message qu’il a envoyé au San Francisco Chronicle lors de sa frénésie meurtrière.

Le message, l’un des nombreux envoyés aux journaux pendant la frénésie meurtrière, disait: « J’espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper. Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra au paradis (sic) tout le plus tôt parce que j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi là où tout le monde n’a rien quand ils atteignent le paradis et qu’ils ont peur de la mort.

« Je n’ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile dans la mort du paradis. »

Il a été surnommé le tueur du zodiaque en raison de l’étrange éventail de symboles et de lettres majuscules qu’il utilisait dans les messages qu’il utilisait pour narguer les autorités.

L’ingénieur logiciel australien Sam Blake, le cryptographe américain David Oranchak et l’expert logiciel belge Jarl Van ont finalement démêlé le chiffre, a déclaré le FBI.

Déchiffrer le code reposait sur une combinaison de technologie informatique et d’ingéniosité humaine pour donner un sens au fouillis de symboles. L’équipe a passé au crible 650 000 variantes jusqu’à ce que certains mots apparaissent.

« Nous avons eu beaucoup de chance et avons trouvé celui qui avait une partie de la réponse, mais ce n’était pas évident », a déclaré M. Oranchak.