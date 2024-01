« Le Code d’Orsay » d’Agoria : dans les coulisses de la première exposition NFT du musée d’Orsay

Le mois prochain, pour la première fois de son histoire, le célèbre Musée d’Orsay à Paris présentera des œuvres d’art originales mettant en vedette la technologie blockchain.

En février, cependant, le musée – une majestueuse gare du XIXe siècle sur la rive gauche de la Seine, bordée des chefs-d’œuvre de Monet, Manet et van Gogh – ne présentera ni un CryptoPunk égaré ni un pingouin animé. En fait, son nouvel art basé sur la blockchain n’utilisera pas un seul écran.

“Je ne pense pas que ce serait très pertinent de mettre 30 écrans dans un musée comme celui-ci”, a déclaré Sébastien Devaud, alias Agoria, l’artiste à l’origine de la prochaine exposition high-tech d’Orsay, “Le Code d’Orsay”. Décrypter. « Ma question pendant toute l’année où j’ai travaillé sur ce sujet était : comment pouvons-nous rendre le numérique sensé ? Comment pouvons-nous faire en sorte que le numérique ne s’oppose pas au physique ?

La réponse de Devaud à ces questions se présente sous la forme de deux œuvres qui seront exposées à Orsay du 13 février au 10 mars. Les deux pièces, bien que s’appuyant sur des technologies différentes, constituent ce que Devaud, DJ, producteur de musique électronique et artiste expérimental français, surnomme « l’art génératif biologique ».

Johan Lescure et Agoria sur le toit du musée d’Orsay. Photo : Julien Benhamou

La première pièce, intitulée « Sigma Lumina », créée par Devaud en collaboration avec l’artiste Johan Lescure, implique une sculpture en acier élaborée qui, lorsqu’elle est frappée par l’alignement parfait de la lumière venant d’en haut, à différents intervalles, projette une ombre dans le ciel. forme d’un code QR. Les visiteurs du musée qui repèrent et scannent ce code avec leur smartphone seront redirigés vers un site alimenté par le Blockchain Tezossur lequel ils trouveront des tourbillons d’art coloré inspirés de diverses œuvres exposées à Orsay de maîtres impressionnistes dont Caillebotte, Degas et Renoir.

Les clients seront ensuite encouragés par un guide présent à souffler dans leur téléphone. Cela transformera ces images en œuvres d’art uniques, pouvant être créées sur Tezos, que les invités pourront posséder pour toujours.

“Le public classique du musée a le sentiment que l’art numérique est constitué de singes, de fichiers JPEG ou autre”, a déclaré Devaud. « Maintenant, ils diront : « J’ai une œuvre d’art du musée d’Orsay. J’ai soufflé dans mon téléphone, je l’ai fait, et maintenant c’est le mien !’

“Pensez à eux dans cette pièce, soufflant dans leur téléphone”, a-t-il ajouté en riant. “J’aime cela.”

La deuxième pièce n’a rien à voir avec la technologie blockchain, mais tout à voir avec le nouveau concept d’art biologique génératif de Devaud. L’artiste, en collaboration avec quatre des meilleurs chercheurs en génome et biophysiciens français, et à l’aide d’un bioréacteur, a développé une culture de levure spécialisée qui, dans ses motifs et ses mouvements uniques, représentera cinq phases de la vie du peintre français Gustave Courbet.

“L’Atelier de l’Artiste” de Gustave Courbet (1855), objet de l’étude biochimique d’Agoria. Avec l’aimable autorisation du Musée d’Orsay

Le projet interprétera spécifiquement ces phases de la vie du peintre en intercalant des micro-organismes avec une version de l’œuvre emblématique de Courbet de 1855, « L’Atelier du peintre », dans laquelle Courbet réfléchit sur les sept années précédentes de sa vie. Ce tableau, ainsi que sa réinterprétation biochimique par Devaud, seront accrochés côte à côte à Orsay.

Si les expérimentations de blockchain et de levure semblent un peu bizarres pour l’une des institutions des beaux-arts les plus vénérées au monde, ce n’est pas le cas de la direction d’Orsay.

En septembre, le musée annoncé un partenariat d’un an avec la Fondation Tezos pour faire dialoguer les œuvres d’art et les artistes soutenus par la blockchain avec ses collections. La première étape de cette collaboration a vu l’Orsay lancer plusieurs souvenirs numériques en chaîne associés à la dernière exposition van Gogh du musée, inaugurée en octobre. La prochaine étape, représentée par « Le Code d’Orsay », consiste à présenter des œuvres d’art en chaîne qui ne complètent pas d’autres œuvres, mais constituent un attrait en soi.

Pierre-Emmanuel Lecerf, administrateur général d’Orsay, voit une ligne de continuité directe entre les impressionnistes pionniers qui ancrent la philosophie du musée et le bouleversement des artistes contemporains comme Devaud.

La fin du XIXe siècle a également été une époque de grands bouleversements technologiques et scientifiques, explique Lecerf. Ces facteurs étaient inextricablement liés au travail des impressionnistes, qui bouleversèrent des siècles de conventions avec leur réinterprétation radicale de la lumière et de la perspective.

“C’est profondément enraciné dans le Web3”, a déclaré Lecerf Décrypter du prochain “Le Code d’Orsay” exposition. «Mais cela résonne aussi avec ces [longstanding] des questions sur le lien entre l’art et la technologie, et entre l’art et la science.

Un aperçu de la sculpture « Sigma Lumina » d’Agoria et Johan Lescure. Photo : Cédric Corroy

Lecerf dit que les pièces de Devaud sont le point d’entrée idéal pour Orsay dans l’art Web3, compte tenu de cette interconnectivité.

“Nous ne voulions pas engager un dialogue avec Web3 simplement parce que c’était chaud”, a déclaré Lecerf. « Sinon, nous aurions fait cela en 2021, comme d’autres musées l’ont fait : ils ont participé à des ventes aux enchères de [on-chain] fonctionne et ils en ont bénéficié financièrement.

“Nous n’avons jamais choisi cette approche hautement spéculative”, a-t-il poursuivi. “Ce qui compte pour nous, c’est… vraiment une question d’adéquation artistique.”

Le 23 février, lors de NFT Paris, Devaud animera un DJ set au Musée d’Orsay – sans surprise également une première pour l’institution – pour célébrer la première de Le Code d’Orsay.

Cet événement soulignera probablement encore davantage la curieuse synergie entre la rébellion artistique et un musée connu par beaucoup comme le point culminant du voyage de leurs grands-parents en France.

Mais pour Devaud, il n’y a aucune tension dans le concept de rythmes électro à décibels élevés et de lasers colorés rebondissant sur certaines des sculptures et peintures les plus précieuses du monde.

“J’ai passé de nombreuses nuits seul dans ce musée, à parcourir toutes les peintures et sculptures incroyablement légendaires, et c’était tellement moderne”, a déclaré Devaud. “La modernité, à mon avis, signifie que quand on le voit, on a l’impression que cela aurait pu être fait dans le futur, que c’est vraiment nouveau.”

« Ces pièces n’étaient pas dans la tendance du moment ; il y avait une controverse à propos de beaucoup de ces artistes à l’époque où ils travaillaient », a-t-il poursuivi. « Les artistes visionnaires sont les artistes modernes. »

