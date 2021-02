Le code des médias qui a incité Facebook à déclarer la guerre à l’Australie passe au Sénat

Le code de négociation des médias australien qui a déclenché l’interdiction sans précédent de Facebook sur les sites d’information locaux a autorisé le Sénat et deviendra probablement loi d’ici la fin de la semaine.

Le code, considéré comme une étape cruciale dans la réglementation des grandes technologies et pour s’assurer qu’elles paient leur juste part pour le contenu journalistique produit localement, sera renvoyé à la Chambre des représentants après les modifications, mais devrait être adopté jeudi.

La première loi mondiale obligera les puissances en ligne, dont Facebook et Google, à payer pour afficher du contenu d’actualité.

Le premier code de négociation des médias australien a été adopté par le Sénat mercredi soir (image en stock)

Le trésorier Josh Frydenberg (photo de droite avec le ministre des Communications Paul Fletcher) a déclaré que le nouveau code visait « à uniformiser les règles du jeu »

Le code avait incité Facebook à interdire les pages d’informations australiennes tandis que Google menaçait de retirer son moteur de recherche du pays avant de reculer et de conclure plusieurs accords d’une valeur de plusieurs millions de dollars avec des entreprises de médias.

Le gouvernement a longtemps été le fer de lance de l’établissement du code, arguant qu’il était essentiel de protéger le journalisme d’intérêt public.

«L’Australie a ouvert la voie à l’échelle mondiale en assurant la protection du journalisme d’intérêt public. Notre code des médias d’information vise à uniformiser les règles du jeu et à garantir que les géants du numérique paient les entreprises des médias d’information pour la création de contenu original », a déclaré le trésorier Josh Frydenberg.

Le Premier ministre Scott Morrison a comparé le code de négociation des médias à une répression fiscale contre les entreprises multinationales qui a déclenché une manifestation d’Amazon.

« Ils sont partis en signe de protestation et ils sont revenus en rampant parce que notre gouvernement a tenu bon », a-t-il déclaré au Parlement.

M. Morrison a déclaré que tous les pays devaient résister aux monstres en ligne pour s’assurer que les actions des gouvernements étaient respectées.

Facebook a accepté de restaurer les pages d’informations en Australie « dans les prochains jours » après que le PDG Mark Zuckerberg (à gauche) ait forcé les députés à édulcorer de nouvelles lois qui obligeront le site à payer pour le contenu

Facebook a bloqué la semaine dernière tout le contenu des actualités en Australie pour protester contre les nouvelles lois, suscitant un tollé international et appelant à des réglementations plus strictes

«Les grandes entreprises technologiques sont peut-être en train de changer le monde, mais elles ne devraient pas le gérer», a-t-il déclaré.

Facebook a choqué le monde la semaine dernière en bloquant les sites Web d’information australiens en réponse à la nouvelle loi, mais a accepté d’annuler son interdiction après avoir obtenu des modifications de dernière minute du code.

Le code ne s’appliquera plus automatiquement et les plateformes numériques auront plus de temps pour négocier le paiement avec les organisations de médias.

M. Frydenberg a déclaré que les négociations avec le géant des médias sociaux devaient toujours être complexes et difficiles.

« Nous avons vu le pouvoir de marché des géants du numérique comme Facebook lorsqu’ils ont pratiquement occulté l’activité des médias d’information australiens de leur plate-forme la semaine dernière », a-t-il déclaré à Sky News.

«C’était un appel au réveil pour le monde entier, vraiment.

Facebook a signé un accord de principe avec Seven West Media après que le gouvernement a accepté de modifier son code historique.

Le ministre des Communications, Paul Fletcher, s’attend à ce que d’autres sociétés de médias suivent cet exemple.

Les ministres australiens (le Premier ministre Scott Morrison, à droite, le trésorier Josh Frydenberg, à gauche, et le ministre de la Communication Paul Fletcher, à l’arrière) ont accepté de faire quatre concessions à la loi, ce qui la rendra plus avantageuse pour Facebook

Le syndicat des journalistes craint que les petits éditeurs ne soient exclus des accords commerciaux avec Facebook et Google si les géants de l’internet contournent le code en signant des accords individuels avec de grandes entreprises de médias.

« Nous sommes maintenant confrontés à l’étrange possibilité que le code puisse être adopté par le Parlement et qu’il ne s’applique précisément à personne », a déclaré le président fédéral de l’Alliance des médias, du divertissement et des arts, Marcus Strom.

« Cela fera simplement partie du tirage au sort du trésorier en tant que menace pour les entreprises numériques qui se comportent mal. »

Google a annoncé une série d’accords avec de grands éditeurs ces dernières semaines, notamment News Corp, Nine Entertainment, Guardian Australia et Seven West Media.

Alors que Facebook regarde également les principaux acteurs des médias, M. Fletcher espère que le réseau envisagera des points de vente régionaux plus petits.

« Le code de négociation des médias d’information comprend un mécanisme permettant aux plates-formes numériques de faire une offre par défaut aux petits acteurs régionaux », a-t-il déclaré à ABC.

Les travaillistes ont soutenu les amendements au code de négociation des médias, assurant son adoption par le parlement.