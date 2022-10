Le code de réduction de Swiggy après l’héroïsme de Virat Kohli contre le Pakistan salué comme un génie

Le match Inde vs Pakistan lors de la Coupe du monde T20 au MCG a été l’un des matchs les plus historiques de l’histoire du cricket. Poursuivant les 160 du Pakistan, Virat Kohli a ramené l’équation à 16 points dans le dernier over après avoir frappé Haris Rauf pour deux six outrageux consécutifs sur les deux dernières balles de l’avant-dernier over. Un 13 sur 3 a été nécessaire à l’Inde pour sortir victorieuse. C’est alors que Kohli a frappé une balle taille haute pour un six et a immédiatement regardé l’arbitre.

Alors que les gens célébraient la victoire, l’application de livraison de nourriture Swiggy a également créé sa propre façon de célébrer. S’adressant à Twitter, un utilisateur nommé Sohini M a partagé une capture d’écran de l’application. On peut voir qu’après le match, Swiggy a créé un coupon appelé “KingKogli82”. Le téléchargeur a considéré cela comme du “super marketing”. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 3 000 likes. Une personne a même partagé une capture d’écran de la façon dont il n’a pas pu utiliser le coupon. À cela, Swiggy a répondu: «Nous comprenons ce que vous devez ressentir. Le coupon était disponible pour les 40 000 premiers clients et est maintenant épuisé selon le principe du premier arrivé, premier servi. S’il vous plaît, ne vous sentez pas déçu car nous sommes sûrs que notre équipe proposera bientôt des offres plus lucratives.

Une personne a écrit : « Kya yaar kohli kamse kam 200-300 courir pour bannir le.

Pendant ce temps, pendant le match, Kohli est intervenu tôt alors que l’Inde perdait des guichets dans une rafale tout en poursuivant un total délicat de 160 mis en place par le Pakistan plus tôt. 31/4 en 6,1 overs étaient l’Inde lorsque Kohli et Hardik Pandya ont décidé de jouer des manches vigilantes alors que les deux ont noué un partenariat de 113 points. Alors que le rythme requis augmentait de minute en minute et que Pandya avait du mal à devenir grand, Kohli a décidé de se déchaîner.

L’ancien skipper indien a claqué un 82 invaincu en 53 livraisons qui comprenaient six limites et quatre maximums. Le joueur de 33 ans a frappé deux six scandaleux contre Haris Rauf sur les deux dernières balles de l’avant-dernière qui ont maintenu l’Inde dans la chasse. Mohammad Nawaz n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans la dernière partie dramatique alors que l’Inde a scellé le match lors de la toute dernière livraison de la journée.

Alors qu’un Kohli aux yeux larmoyants se réjouissait de la victoire spéciale, une manche qu’il a déclaré plus tard être sa meilleure, le capitaine Rohit Sharma s’est précipité au sol pour soulever le joueur de cricket, rappelant à tout le monde à quel point Kohli comptait pour Team India.

