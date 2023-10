Le code de conduite volontaire du Canada en matière d’IA arrive bientôt – tout le monde n’est pas enthousiasmé

Les entreprises travaillant avec l’IA au Canada se voient présenter un nouveau code de conduite volontaire sur la manière dont l’intelligence artificielle générative avancée est utilisée et développée dans ce pays.

Et même si le monde des affaires a déjà reçu un soutien, des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que cela pourrait étouffer l’innovation et la capacité de concurrencer les entreprises basées à l’extérieur du Canada.

L’intelligence artificielle générative avancée fait souvent référence aux types d’IA capables de produire du contenu. ChatGPT est un exemple populaire, mais la plupart des systèmes qui génèrent de l’audio, de la vidéo, des images ou du texte comptent également.

Les entreprises qui adhèrent au code acceptent plusieurs principesnotamment que leurs systèmes d’IA sont transparents quant à l’endroit et à la manière dont les informations qu’ils collectent sont utilisées, et qu’il existe des méthodes pour remédier aux biais potentiels dans un système.

En outre, ils acceptent la surveillance humaine des systèmes d’IA et que les développeurs qui créent des systèmes d’IA génératifs à usage public créent des systèmes permettant de détecter tout ce qui est généré par leur système.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé un code de conduite volontaire pour les développeurs d’IA générative au Canada. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Je pense que si vous demandez aux gens dans la rue, ils veulent que nous agissions maintenant pour nous assurer que nous disposons de mesures spécifiques que les entreprises peuvent prendre dès maintenant pour renforcer la confiance dans leurs produits d’IA », a déclaré le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne lors d’une conférence. conférence portant sur l’IA à Montréal mercredi dernier.

Des lois telles que le projet de loi C-27, qui mettrait à jour la législation sur la protection de la vie privée et ajouterait des règles régissant l’intelligence artificielle, sont toujours en cours d’élaboration au Parlement.

Par conséquent, le code volontaire offrirait au gouvernement fédéral une autre méthode pour établir des règles permettant aux entreprises de fabriquer des produits auxquels les gens peuvent faire confiance avant même de les utiliser, ou même si elles choisissent de les utiliser.

BlackBerry et Telus parmi les signataires

L’entreprise technologique canadienne BlackBerry, qui utilise l’IA générative dans ses produits de cybersécurité, est l’un des premiers signataires du code volontaire.

Si l’autoroute n’avait ni indications ni feux de circulation, ce serait le chaos. Et je pense que c’est comme ça que je vois les choses… en termes d’essayer d’instaurer la confiance. – Charles Egan, directeur technique de BlackBerry

Selon le directeur de la technologie de l’entreprise, l’idée est de s’assurer qu’il existe une confiance dans un produit d’IA avant même qu’il ne soit utilisé, et c’est un peu un changement de culture pour certains.

« Les gens déploient toujours des téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux, puis nous essayons d’instaurer la confiance après coup », a déclaré Charles Egan dans une entrevue avec CBC News.

« Je pense que l’IA, en particulier l’IA générative, a un potentiel fantastique… donc si nous mettons en place des lignes directrices, nous pouvons profiter des avantages et réduire certains des pièges potentiels de cette explosion de l’IA générative que nous vivons tous », a déclaré Egan.

Egan a souligné que l’un des avantages que lui et son entreprise voient dans le code de conduite canadien est qu’il impose principalement des exigences aux développeurs d’IA, ce qui, selon lui, signifie beaucoup moins de contraintes pour les consommateurs qui souhaitent acheter ou utiliser une technologie d’IA générative.

« Si l’autoroute n’avait pas de directions et de feux de circulation, les choses seraient le chaos. Et je pense que c’est ainsi que je le vois et que BlackBerry le voit en essayant d’apporter de la confiance dans ce monde de l’IA », a déclaré Egan.

Le code de conduite est une « étape »

Bien que le code soit volontaire, l’avocate Carole Piovesan a déclaré qu’il faisait partie d’un écosystème croissant de réglementations et de mesures juridiques au Canada.

« Il s’agit d’une étape dans le processus d’introduction de mesures plus contraignantes », a déclaré Piovesan, qui a expliqué qu’il existe des « inquiétudes immédiates » à mesure que l’IA générative telle que ChatGPT ou les générateurs d’images deviennent de plus en plus populaires.

L’avocate Carole Piovesan affirme que le code volontaire n’est qu’un « pas » vers une réglementation plus obligatoire de l’IA au Canada. (CBC)

Selon Piovesan, le gouvernement fédéral utilise le code volontaire pour compléter et relier les règles impératives qui sont encore en cours d’élaboration ou de promulgation.

REGARDER | L’IA arrive pour votre travail. Entreprise risquée ou grande opportunité ? : Adaptateurs d’IA contre adversaires : débat sur l’avenir du travail L’intelligence artificielle devient un élément majeur de notre monde et a le potentiel de changer le travail pour toujours, mais est-ce une menace ou une opportunité ? Le National rassemble des personnes qui utilisent l’IA pour améliorer leur travail ou leur lieu de travail et d’autres qui y voient un danger pour leur emploi.

Les mesures prises par le Canada devraient également correspondre à celles des États-Unis et de l’Union européenne, selon Piovesan.

« Ce que fait le Canada en termes de réglementation de l’intelligence artificielle, c’est essayer d’être cohérent avec d’autres pays comme l’UE et les États-Unis. L’UE est sur le point d’adopter une loi assez prescriptive appelée la Loi européenne sur l’intelligence artificielle, » dit-elle.

Inquiétudes d’une influence « étouffante » de l’industrie

Cependant, d’autres entreprises au Canada ont exprimé leurs inquiétudes concernant le code, malgré sa nature actuelle et volontaire.

Le PDG de Shopify a critiqué l’initiative du gouvernement sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Tobi Lütke a écrit qu’il ne soutiendrait pas le code de conduite.

« Nous n’avons pas besoin de plus d’arbitres au Canada. Nous avons besoin de plus de constructeurs. Laissons les autres pays réglementer pendant que nous prenons la voie la plus courageuse et disons ‘venez construire ici.' »

Shopify n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News sur le message de Lütke.

Jeff MacPherson est directeur et co-fondateur de XAgency AI ; il ne sait pas encore si son entreprise signera le code de conduite volontaire. (Robert Krbavac/CBC)

Et les autres acteurs de l’industrie canadienne ont également des sentiments mitigés.

« Est-ce quelque chose qu’il est important d’y intégrer, en particulier lorsqu’il s’agit de données des consommateurs, de confidentialité et de cybersécurité ? Oui », a déclaré Jeff MacPherson, co-fondateur de XAgency AI.

« Mais il y a aussi un aspect [having] la capacité de créer une croissance étouffante dans l’industrie », a déclaré MacPherson à CBC News.

XAgency AI développe des technologies privées d’IA générative dans des domaines tels que l’automatisation commerciale et le marketing. Il n’a pas encore signé le code de conduite ; MacPherson a déclaré que l’équipe attendait de voir ce qui se passerait et comment l’industrie évoluerait avec le code en place.

L’une de ses préoccupations est que des règles différentes ou plus strictes au Canada peuvent rendre la concurrence plus difficile, citant certaines réglementations technologiques européennes dans d’autres secteurs non liés à l’IA qui conduisent les entreprises à choisir de ne pas y offrir de services.

« Cela peut désavantager les Canadiens », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de grandes entreprises technologiques et lorsque ces réglementations sont mises en place… elles n’autorisent tout simplement pas l’utilisation des technologies à l’intérieur du pays. »