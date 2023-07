Le code civil uniforme du PM Modi pousse Rankles Meghalaya Ally

L’un des principaux alliés du BJP dans le nord-est, le ministre en chef de Meghalaya, Conrad Sangma, a critiqué la pression du Premier ministre Narendra Modi en faveur d’un code civil uniforme (UCC), déclarant qu’une telle mesure contredit la diversité inhérente et les caractéristiques culturelles uniques de l’Inde.

Le Premier ministre Modi a relancé cette semaine un débat autour de l’UCC, un ensemble commun de lois personnelles pour tous les citoyens indiens, quels que soient leur religion, leur sexe, leur sexe ou leur orientation sexuelle, soulignant l’importance de l’égalité inscrite dans la constitution.

La Commission des lois a invité les opinions des organisations publiques et religieuses sur l’UCC, déclenchant des spéculations sur le fait qu’un projet pourrait être présenté lors de la prochaine session parlementaire et promulgué avant les élections de l’année prochaine, donnant au BJP un coup de pouce pour remplir l’une de ses promesses de longue date.

« Le Code civil uniforme va à l’encontre de l’idée réelle de l’Inde. L’Inde est une nation diversifiée et notre force réside dans la diversité », a déclaré M. Sangma, qui est également président du Parti national du peuple (NPP).

Les commentaires soulignent la résistance régionale à laquelle le BJP pourrait être confronté dans la mise en œuvre d’un ensemble uniforme de lois personnelles, une question controversée qui a suscité des débats sur les droits religieux, la justice de genre et l’intégration nationale.

Le NPP, qui est membre de l’Alliance démocratique nationale (NDA) dirigée par le BJP et de l’Alliance démocratique du Nord-Est (NEDA), dirige l’Alliance démocratique Meghalaya (MDA) au pouvoir. Le BJP compte deux députés dans l’État, tandis que le parti de M. Sangma en compte 28 dans l’assemblée de 60 sièges.

Le NPP a une base politique solide dans le Manipur, le Nagaland et l’Arunachal Pradesh en plus de Meghalaya et le parti compte plusieurs députés dans les quatre États du nord-est.

« Nous ne savons pas quel type de projet de loi le gouvernement envisage de présenter », a ajouté M. Sangma, soulignant que sans voir le contenu réel du projet, il serait difficile d’entrer dans les détails. « Nous (Meghalaya) sommes une société matrilinéaire, et tout le nord-est a une culture unique et voudrait qu’elle reste intacte ».

L’UCC proposé, qui régirait des questions telles que le mariage, le divorce, la garde des enfants et l’héritage, a été une idée évoquée par les rédacteurs de la Constitution et est mentionnée à l’article 44 des principes directeurs de la politique de l’État de la Constitution, selon le gouvernement.

Cependant, la mise en œuvre potentielle de l’UCC a soulevé des inquiétudes parmi diverses communautés en Inde, y compris celles des États du nord-est, qui sont marquées par des pratiques culturelles et des normes sociétales distinctes, ainsi que des minorités telles que les musulmans, les chrétiens et les sikhs.