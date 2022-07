Le Coco Lodge de Love Island révèle ce que les insulaires mangent VRAIMENT – y compris la même collation tous les soirs

La star de CASA Amor, Coco Lodge, a révélé que les insulaires apprécient la nourriture hors écran.

La beauté de Love Island a admis que les scènes de repas ne sont pas diffusées mais que le gang grignote toujours tard le soir.

Elle a expliqué : « Nous mangeons hors caméra séparés pour économiser le chat, mais nous adorons grignoter.

“3 heures du matin des toasts tous les soirs.”

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le chef cuisinier du programme ITV2, Ferenc, s’occupait à la fois des stars de l’émission et de l’équipe de production au sens large, depuis une cuisine sous tente située dans l’enceinte plus large de la villa.

Il a expliqué: «Nous déjeunons et dînons tous les jours.

En savoir plus sur Love Island RÉCLAMATION À LA BOMBE Antigoni Buxton de Love Island révèle un lien secret avec la bombe Adam Collard “MALADE DE ÇA” Les fans de Love Island critiquent Luca et Dami pour leur comportement envers une fille

«Ils mangent toujours la nourriture, mais ils aiment aussi beaucoup le hamburger et les côtes levées.

“Nous recevons toujours des commentaires des candidats et de la production, chaque jour.”

Il a toutefois admis qu’il y avait une chose que les Insulaires n’avaient pas aimée l’an dernier – une journée sans viande.

“Lundi, nous ne faisons que de la nourriture végétarienne et végétalienne, donc beaucoup d’options”, a-t-il partagé.

«Chaque semaine, chaque semaine.





« Nous avons commencé l’année dernière – et l’année dernière, les gens n’étaient pas vraiment contents – mais cette année, ils le sont.

« C’est juste un jour, un jour sans viande. C’est un message pour les gens – vous n’avez pas besoin de manger de la viande tous les jours.

L’ancienne candidate Rachel Finni avait précédemment révélé qu’il y avait une chatière où la nourriture était livrée.

Elle a déclaré: «Un jour, je passais une mauvaise journée et j’ai parlé au thérapeute et ils m’ont demandé quel était mon plat préféré et le lendemain, il était là. C’est top. Très bien.”

Rachel a ajouté: “Vous demandez, croyez et recevez et cela arrive à la chatière.”