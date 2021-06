Le cocktail d’anticorps Regeneron peut sauver des vies chez des patients Covid hospitalisés

Un agent de santé s’occupe d’un patient atteint d’une maladie à coronavirus (COVID-19) soutenu par un ventilateur mécanique et subissant une dialyse à la salle d’urgence COVID-19 de l’hôpital gouvernemental National Kidney and Transplant Institute de Quezon City, qui a déclaré une surcapacité au milieu d’un nombre croissant de Infections au COVID-19 à Quezon City, Metro Manila, Philippines, le 26 avril 2021.

LONDRES – Un autre traitement potentiellement salvateur pour les patients hospitalisés de Covid-19 a été découvert par des chercheurs de l’Université d’Oxford.

L’étude britannique – qui fait partie de l’essai plus large RECOVERY enquêtant sur divers traitements possibles pour les personnes hospitalisées avec un coronavirus – a révélé qu’une combinaison d’anticorps fabriquée par Regeneron réduit le risque de décès lorsqu’elle est administrée à des patients atteints de Covid-19 sévère qui n’ont pas développé de réponse naturelle en anticorps de leur propre.

Le traitement utilise un « cocktail » de deux anticorps monoclonaux (casirivimab et imdevimab, connus sous le nom de « REGEN-COV » aux États-Unis) qui se lient spécifiquement à deux sites différents sur la protéine de pointe du coronavirus, neutralisant la capacité du virus à infecter les cellules.

Des études antérieures chez des patients Covid non hospitalisés ont montré que le traitement réduit la charge virale, raccourcit le délai de résolution des symptômes et réduit considérablement le risque d’hospitalisation ou de décès.

Mais dans un petit essai sur des patients hospitalisés, des preuves préliminaires ont suggéré un avantage clinique pour les patients qui n’avaient pas développé leur propre réponse immunitaire naturelle (c’est-à-dire qu’ils étaient séronégatifs) lorsqu’ils sont entrés dans l’essai.

Cette dernière étude est le premier essai suffisamment important pour déterminer définitivement si ce traitement réduit la mortalité chez les patients hospitalisés pour un Covid-19 sévère.

L’essai, qui s’est déroulé entre septembre 2020 et mai 2021, a porté sur 9 785 patients hospitalisés avec Covid-19.

Pour les patients qui étaient séronégatifs au début de l’étude, la combinaison d’anticorps a significativement réduit leurs chances de décès d’un cinquième par rapport à ceux recevant les soins habituels seuls (c’est-à-dire que 24 % des patients du groupe de la combinaison d’anticorps sont décédés contre 30 %. des patients du groupe de soins habituels).

Ainsi, pour 100 de ces patients traités avec la combinaison d’anticorps, il y aurait six décès de moins.

En plus de réduire le risque de décès, pour les patients séronégatifs qui ont reçu le traitement combiné avec des anticorps, la durée du séjour à l’hôpital était également de quatre jours plus courte que chez ceux qui ont reçu des soins habituels et les chances d’avoir besoin d’un ventilateur étaient également plus faibles.

Le traitement n’a eu aucun effet bénéfique notable sur les patients séropositifs au début de l’essai c’est-à-dire ceux qui avaient déjà développé des anticorps naturels au Covid-19.

Les résultats préliminaires de l’essai, qui seront bientôt soumis à une revue médicale de premier plan à comité de lecture, pourraient déterminer comment les patients de Covid seront traités à l’avenir à l’hôpital, a noté un expert.

« Cela signifie que les patients hospitalisés avec Covid-19 peuvent être divisés en deux groupes selon qu’ils ont ou non fabriqué des anticorps contre le virus », a déclaré Fiona Watt, présidente exécutive du Medical Research Council du Royaume-Uni, dans un communiqué.

« S’ils n’ont pas d’anticorps, un traitement avec des médicaments à base d’anticorps contre la protéine de pointe peut réduire leur risque de décès et également le temps passé à l’hôpital. Les patients qui ont fabriqué leurs propres anticorps contre le virus ne bénéficient pas du nouveau traitement, qui est une information importante étant donné le coût des médicaments.

Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes au département de médecine Nuffield de l’Université d’Oxford et chercheur en chef conjoint de l’essai RECOVERY, a qualifié les résultats de « très excitants ».

« L’espoir était qu’en donnant une combinaison d’anticorps ciblant le virus du SRAS-CoV-2, nous serions en mesure de réduire les pires manifestations de Covid-19. Il y avait cependant une grande incertitude quant à la valeur des thérapies antivirales à un stade avancé. Maladie de Covid-19. C’est merveilleux d’apprendre que même dans les cas avancés de la maladie de Covid-19, le ciblage du virus peut réduire la mortalité chez les patients qui n’ont pas réussi à développer leur propre réponse en anticorps », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’essai RECOVERY a déjà fait plusieurs découvertes vitales, l’une étant que la dexaméthasone, un stéroïde bon marché et largement utilisé, a pu sauver des vies chez des patients Covid-19 gravement malades. La semaine dernière, il a publié les résultats d’un autre essai qui a montré que l’aspirine n’améliorait pas les taux de survie des patients hospitalisés avec Covid-19 qui présentent un risque accru de formation de caillots dans leurs vaisseaux sanguins.