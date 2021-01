Regeneron Pharmaceuticals a déclaré que les résultats provisoires de son essai sur le cocktail d’anticorps ont montré que le traitement est efficace pour prévenir Covid-19 chez les personnes exposées à celles déjà infectées par le virus.

Mardi, la société a affirmé que son traitement pouvait être utilisé comme «Vaccin passif» pour la prévention du Covid-19 chez les personnes à haut risque d’infection, telles que celles vivant dans le même foyer qu’une personne infectée par le virus.

Le cocktail d’anticorps, qui a été vanté par l’ancien président américain Donald Trump après son séjour à l’hôpital avec Covid-19, a entraîné une réduction de 100% des infections symptomatiques et a réduit de près de 50% les taux globaux d’infection, a déclaré la société de biotechnologie américaine.

Les résultats sont basés sur des données d’essais intermédiaires d’environ 400 participants, qui vivaient tous avec une personne infectée par Covid-19. L’ensemble de données complet doit être publié au cours du prochain trimestre, a déclaré la société.

«Ces données utilisant REGEN-COV comme vaccin passif suggèrent qu’il peut à la fois réduire la transmission du virus et réduire la charge virale et la charge de morbidité chez ceux qui sont encore infectés,» a déclaré George Yancopoulos, président et directeur scientifique de Regeneron.

Yancopoulos a déclaré que le traitement pourrait être utilisé pour briser la chaîne de l’infection en protégeant les personnes les plus proches des personnes atteintes du virus.

Regeneron a déclaré qu’il discuterait des résultats intermédiaires avec les régulateurs de la santé américains pour explorer l’expansion de l’autorisation d’utilisation d’urgence actuelle du cocktail d’anticorps.

Dimanche, il a été annoncé que le gouvernement allemand avait acheté 200 000 doses du traitement, chacune coûtant 2 400 dollars.

