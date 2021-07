Le cochon d’Inde de Robinhood pour les offres publiques inversées : lui-même

Les mouvements sont très inhabituels et bouleversent le processus traditionnel d’introduction en bourse. Aucune entreprise n’a jamais offert autant d’actions aux investisseurs ordinaires au départ ; les entreprises réservent généralement seulement 1 ou 2 pour cent de leurs actions à leurs clients. Et les présentations aux investisseurs ont généralement lieu à huis clos avec les entreprises de Wall Street, qui ont longtemps eu le plus accès aux offres publiques.

M. Tenev et M. Bhatt ont longtemps discuté de la façon dont l’offre publique initiale de Robinhood serait plus ouverte que toute autre offre antérieure, ont déclaré trois personnes proches de la société. Cette semaine, les deux fondateurs ont donné les détails : Robinhood prévoit de vendre jusqu’à un tiers de son offre, soit 770 millions de dollars d’actions, directement aux clients via son application. La société a ajouté que tout le monde peut participer à un livestream spécial de ses présentations aux investisseurs ce samedi.

SAN FRANCISCO — Lorsque Vlad Tenev et Baiju Bhatt ont créé l’application de bourse Robinhood en 2013, les entrepreneurs ont déclaré que leur mission était de démocratiser Wall Street et de rendre la finance accessible à tous. Maintenant, alors qu’ils se préparent à rendre leur entreprise publique, ils poussent cette philosophie à un nouvel extrême.

Mais les risques d’ouvrir une introduction en bourse sont importants. Robinhood fait face aux défis techniques consistant à s’assurer que les ordres d’actions pré-IPO sont traités en douceur et correctement avec de nombreux investisseurs. Et tandis que les grands fonds professionnels ont tendance à conserver les actions qu’ils achètent lors d’une introduction en bourse, il n’y a pas grand-chose pour empêcher les investisseurs ordinaires de se débarrasser immédiatement des actions de Robinhood.

Si l’offre est un succès, elle validera la mission de M. Tenev et M. Bhatt et transformera potentiellement la façon dont les entreprises les plus en vue deviennent publiques. Cela pourrait également aider Robinhood à renforcer sa réputation après une année difficile de pannes techniques, de protestations d’utilisateurs, de poursuites, de contrôle réglementaire et d’amendes.

« L’entreprise prend un risque énorme », a déclaré RA Farrokhnia, professeur d’économie d’entreprise à la Columbia Business School. « Si ça marche, ce sera une victoire fantastique. Si ça se passe mal, ce sera une tache noire.

Robinhood a refusé de rendre ses dirigeants disponibles pour des entretiens, invoquant les règles de la période de silence avant son inscription. Après avoir initialement évalué ses actions entre 38 et 42 dollars chacune, ce qui porte la valorisation de Robinhood à environ 35 milliards de dollars, il devrait fixer un prix final mercredi prochain et commencer à négocier un jour plus tard.

Les entreprises et leurs conseillers se sont montrés prudents quant à la vente d’une grande partie de leurs actions introduites en bourse à des investisseurs particuliers. Tout problème technique pourrait entraîner un examen réglementaire et des poursuites judiciaires par les investisseurs, ont déclaré les banquiers.

En 2006, le fournisseur de services téléphoniques Vonage a tenté de vendre des actions à ses clients lors de son introduction en bourse. Les clients ont poursuivi Vonage et les régulateurs ont infligé des amendes aux banques qui géraient l’offre.