William Chua et sa famille vendent des porcs rôtis aux Philippins depuis 39 ans, et ils prospèrent généralement en décembre grâce à la frénésie de manger des porcs. Mais en cette saison des fêtes des plus anormales, ils ne s’attendent pas à faire de profit.

« Nous espérons juste atteindre le seuil de rentabilité – pour survivre », a déclaré Chua alors que la file d’attente à emporter dans son restaurant à La Loma, une banlieue de la région métropolitaine de Manille connue comme la capitale du Mexique. Lechon, disparu en fin d’après-midi.

La pandémie de coronavirus, les catastrophes consécutives aux tempêtes et l’un des plus longs verrouillages au monde ont atténué les réjouissances dans cette nation à majorité catholique. Alors que le pays est sous le choc d’une profonde récession et d’un chômage élevé, a déclaré Chua Lechon – cela commence à environ 125 $, mais peut doubler cela – est un luxe inaccessible pour de nombreux Philippins.

«Ce n’est pas pratique étant donné les difficultés de la vie ces derniers temps, surtout maintenant que les gens ont perdu leur emploi», a-t-il déclaré.

Resserrer la ceinture est un double coup dur pour des fournisseurs comme Chua. Les ventes de porcs étaient en baisse après un Épidémie de grippe porcine africaine l’année dernière. Puis la pandémie de coronavirus a plongé encore plus d’entreprises à La Loma dans l’incertitude.

Chua a déclaré que son restaurant, Native Lechon de Ping Ping, est passé d’un pic de ventes de 300 porcs en 2018 à environ un tiers. Il maîtrise la baisse de la demande de porcs entiers en promouvant la viande au kilo et en faisant la promotion d’autres plats de porc.

‘Embarrassant de célébrer’

L’amour de Noël est tellement ancré dans la culture philippine que les salles sont décorées dès septembre et que des chants de Noël sont projetés dans les espaces publics. L’église commence par des messes de vacances à la mi-décembre. Au début du mois dernier, Disney en avait un publicité avec une famille d’immigrants philippins célébrant la fête.

Mais la pandémie impose des changements dans les pratiques de Noël en plus des repas.

Normalement, les foules se rassemblent au lever et le soir dans les églises pour la messe de la neuvaine, comme la Misa de Gallo et Simbang Gabi. Avec des mesures de distance sociale en place, moins de visiteurs que d’habitude sont attendus à ces célébrations, bien que la Conférence des évêques catholiques des Philippines ait suggéré de tenir les foules dans des lieux plus grands pour se conformer aux restrictions.

La fête de famille la veille de Noël, connue sous le nom de noche buena, qui signifie littéralement «bonne nuit», est toujours célébrée mais sera limitée à la famille de la base, a déclaré Manuel Sapitula, sociologue religieux et séminariste au séminaire Saint-Vincent de Quezon City. Les rassemblements plus importants et les réunions de clan, généralement le jour de Noël, devront attendre.

Le président Rodrigo Duterte a exhorté les gens à « tenir un peu plus longtemps » et à promettre « la lumière au bout du tunnel ».

« C’est un Noël, peut-être le seul Noël, que le gouvernement va se mêler de vos affaires privées », a-t-il déclaré le 8 décembre.

La fête est douce-amère pour les familles de travailleurs migrants étrangers touchés par des pertes d’emplois ou des restrictions de voyage. Chaque année, au moins 2 millions de Philippins travaillent à l’étranger, du travail domestique à la construction et aux soins de santé.

Pour Ednalyn Solis-Cortez, dont le mari, Nestor, enseigne la musique à Singapour, la famille a l’habitude de passer les vacances séparément. Solis-Cortez, qui prévoit une simple fête, a déclaré qu’elle espérait enseigner à son fils de 4 ans l’importance de donner. Lors d’un appel vidéo ce mois-ci avec son père, le fils de Solis-Cortez, Zachary, a montré ses talents d’orthographe et une dent lâche avant de terminer la conversation par une prière.

« Pour être juste, avec toutes les tragédies [this year]«C’est embarrassant de trop célébrer», a déclaré Solis-Cortez, qui vit à Bulacan, au nord de Manille. Nous devrions célébrer Noël tel qu’il est, et non à cause de la nourriture sur la table. . . Je pense qu’il vaut mieux donner que d’avoir beaucoup de plats délicieux. ‘

Compter les bénédictions

Au centre Arnold Janssen Kalinga de Manille, qui gère un programme de nettoyage et d’alimentation des sans-abri, c’est exactement ce que font les bénévoles.

Récemment, le bénévole Jeffrey Cudilla a remué un pot de ragoût géant aux tomates et au porc et a aidé à distribuer des repas à plus de 1 000 personnes. Avec l’aide du centre, il passe les vacances avec un toit sur la tête pour la première fois depuis des années. Jusqu’à récemment, lui et ses six enfants faisaient partie des 4 millions de sans-abri de la région métropolitaine de Manille.

« S’il y avait un typhon, nous serions trempés comme des poulets », se souvient Cudilla, retenant ses larmes. « J’ai couvert mes enfants de sacs et nous nous sommes assis ensemble dans un coin. »

Cudilla a déclaré que son souhait de Noël était de trouver un emploi stable pour subvenir aux besoins de sa famille. Puisqu’il ne peut pas leur donner de cadeaux, leur cadeau l’un à l’autre cette année est simplement leur présence.

Noël résonne avec les Philippins en raison des concepts de bénédiction et de cadeau, a déclaré Sapitula, la sociologue. Mais cette année, beaucoup sont en «mode survie».

Les bénédictions seront désormais: « Nous sommes toujours là … Nous sommes toujours ensemble, même si la vie est difficile », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous n’en avons pas assez – mais nous sommes toujours là. »

Au terme d’une année difficile, d’autres aimeraient se récompenser, au moins un peu. Pour Mike Lazaro, qui dirige une société de microfinance avec une douzaine d’employés, la réunion de Noël au bureau sera considérablement réduite. Les invitations familiales et le karaoké seront annulés.

Mais ils planifient toujours Lechon, le clou du menu festif. Cette fois, ils suivent des protocoles tels que la distanciation sociale, ne pas partager les ustensiles et empêcher l’événement d’entrer.

Lazaro a déclaré qu’il considérait le rôti de porc comme un régal pour remercier ses employés.