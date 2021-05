Le cochon de compagnie de la superstar de la WWE Alexa Bliss meurt après que les vétérinaires aient refusé le traitement

La superstar de la WWE, Alexa Bliss, pleure la mort de son cochon de compagnie qui, selon elle, a pris son dernier souffle dans une douleur intense mardi matin après que plusieurs vétérinaires ont refusé de le soigner. Elle a partagé la nouvelle déchirante avec ses fans sur sa page Instagram et Twitter dans laquelle elle a révélé que son cochon, Larry-Steve, était décédé juste un jour avant son quatrième anniversaire. Bliss avait également partagé une photo en noir et blanc dans laquelle elle peut être vue en train de toucher l’un de ses sabots.

Selon TMZ Sports, l’homme de 29 ans a déclaré que l’animal était tombé malade lundi et qu’il était évident qu’il souffrait car il ne pouvait ni bouger ni marcher. Elle l’a emmené chez son vétérinaire habituel, mais elle était mal à l’aise de le traiter dans cette condition. Elle a ensuite contacté 13 autres vétérinaires, mais malgré ses demandes, ils ont été refusés car certains d’entre eux ont cité sa grande taille comme raison. Malheureusement, son cochon est décédé.

Tout en exprimant son chagrin, Bliss a écrit qu’elle était désolée de ne pas avoir pu trouver d’aide à temps et que les médecins ne pouvaient pas comprendre sa souffrance. Elle a mis fin à la note émotionnelle en assurant l’âme de son défunt animal que sa «vie comptait». Beaucoup de ses fans et d’autres stars de la lutte ont laissé tomber des messages de soutien dans la section commentaires de l’article. Nikki Bella a également exprimé ses condoléances pour sa mort et a assuré à la superstar de la WWE qu’elle était une très bonne mère de compagnie qui a montré à tout le monde à quel point les cochons sont «intelligents».

Bliss avait élevé Larry-Steve depuis sa naissance en 2017 et l’aimait et s’occupait de lui comme un membre de sa famille chez elle à Orlando. Il était également très connu sur les réseaux sociaux. Il avait également un compte Instagram qui compte près de 90 000 abonnés.

