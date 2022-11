Le cobra noir et la mangouste se lancent dans une bataille féroce, voici qui a gagné

Dans une véritable survie de la manière la plus apte, ce cobra noir et cette mangouste affichent leur animosité ultime. Il n’est pas surprenant qu’à chaque fois que les deux créatures se croisent, une bataille féroce se produise. Un clip partagé sur YouTube montre à quel point cela se déroule. La mangouste montre son agilité après avoir échappé à plusieurs reprises à l’attaque du serpent. Il s’accroche alors à sa tête et démontre comment la patience et la concentration peuvent gagner n’importe quelle bataille. Jetez un œil au clip ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par la confrontation. Bien que plusieurs aient mentionné qu’à la fin du clip, il semblait que la mangouste était affectée par des morsures répétées du cobra noir et que le serpent avait également l’air fatigué. Néanmoins, la mangouste avait certainement le dessus. Un utilisateur de YouTube a commenté : « Les mangoustes N’ONT PAS peur des serpents, en fait, elles sont un plat principal de son alimentation ! Aide également à avoir une immunité intégrée contre les morsures de serpent, c’est le cobra qui est en danger de mort s’il rencontre une mangouste !

“Mec, je jure que la petite mangouste est un tueur de froid, a du courage et est intrépide et vous penserez que ce cobra royal va les manger, mais il est clair que le cobra royal est la proie, la mangouste est le roi”, lire un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit: “J’ai besoin de savoir qui a remporté cette rivalité.”

Selon AZ-Animals.com, si vous vous êtes déjà demandé qui gagnerait une bataille entre un cobra royal et une mangouste, sachez que le cobra royal est un serpent dominant au venin mortel. Ils sont connus pour s’attaquer à d’autres serpents. Pendant ce temps, les mangoustes sont des mammifères petits mais fougueux. Ils sont doués de sens précis, spécialisés dans la chasse aux serpents venimeux. Alors qu’un cobra royal peut sembler avoir un avantage en raison de sa taille, de son attaque venimeuse et de son comportement prédateur, la victoire finale sera en faveur de la mangouste. Cela est dû à sa vitesse, sa résistance au venin et sa capacité à écraser le crâne d’un serpent d’une seule morsure.

