Le coach parental a 3 conseils

Pour de nombreux parents, élever un enfant qui écoute peut être l’une des leçons les plus difficiles et les plus importantes de la vie.

Non seulement la capacité d’écouter est essentielle au développement précoce d’un enfant – lui permettant d’apprendre et de se protéger du mal – mais elle est également essentielle pour établir des relations et réussir professionnellement plus tard dans la vie.

Pourtant, si souvent, il peut sembler qu’un enfant est incapable – ou ne veut pas – écouter, ce qui entraîne des disputes et des crises de colère, les parents et les enfants étant à des kilomètres l’un de l’autre dans leurs positions.

Cependant, il n’a pas besoin d’être comme ça, selon l’expert parental et autorisé “Langue d’écoute” entraîneur, Camilla Miller. Décrivant le cadre en trois étapes fondé aux États-Unis comme “l’étape manquante dans la parentalité”, Miller a déclaré qu’il peut aider à recadrer tout conflit et permettre à un enfant d’atteindre ses objectifs dans les limites d’un parent.

“Vous obtenez ce que vous voulez et ils obtiennent ce qu’ils veulent. C’est gagnant-gagnant”, a déclaré Miller, fondateur d’un site Web et d’une entreprise de coaching basés au Royaume-Uni. Gardez votre sang froida déclaré à CNBC Make It.

Voici les trois étapes pour amener votre enfant à écouter, selon Miller.