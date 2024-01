Le coaccusé de Trump dans l’affaire Géorgie obtient une assignation à comparaître pour que le procureur Fani Willis témoigne de sa relation avec le procureur spécial

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, et le procureur spécial Nathan Wade ont été cités à comparaître pour témoigner lors d’une audience le 15 février au sujet d’allégations selon lesquelles Willis aurait bénéficié financièrement de Wade, son partenaire romantique présumé.

Les assignations à comparaître, signalées pour la première fois par The Atlanta Journal-Constitutionont été révélés dans un procès contre le bureau du procureur du comté de Fulton intenté par Ashleigh Merchant, l’avocat du co-accusé de Trump, Michael Roman, qui a fait les allégations sur la relation dans le but de faire rejeter les accusations.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, qui supervise l’affaire d’ingérence électorale de Trump, a programmé l’audience du 15 février pour examiner la requête de Roman visant à rejeter les accusations et les allégations de mauvaise conduite contre Willis et Wade.

Merchant allègue dans le procès que le bureau du procureur ne se conforme pas à la Georgia Open Records Act en retardant intentionnellement les demandes de documents. Elle a déclaré que le bureau « a refusé, sans explication adéquate, de fournir » à l’équipe juridique de Roman « de nombreux documents demandés dont on sait qu’ils existent et qui ne sont soumis à aucune exception dans la loi et dont certains sont en attente depuis. Septembre 2023. »

Merchant demande au tribunal d’ordonner au bureau du procureur de remettre les dossiers qu’elle recherche ou de montrer qu’ils ne peuvent pas être fournis. Elle a également demandé que le tribunal accorde à son équipe les dépenses engagées pour tenter d’amener le procureur à se conformer à la loi.

Dans une déclaration à NBC News, Jeff DiSantis, porte-parole de Willis, a déclaré que son bureau « avait fourni à Merchant les informations auxquelles elle avait droit et une mise à jour sur le statut des autres, conformément à la loi ».

Merchant dit également dans le procès que Roman « a affirmé que Willis et Wade devraient être disqualifiés parce que Willis a utilisé l’argent des contribuables pour payer Wade, avec qui elle a eu une relation amoureuse à l’époque et, à son tour, a reçu des avantages financiers de cette sorte. paiements sous forme de vacances, de séjours à l’hôtel et d’autres cadeaux personnels.

L’ancien président Donald Trump a décidé la semaine dernière d’adopter la motion de Roman visant à rejeter les accusations d’ingérence électorale, citant les allégations de relations inappropriées entre les procureurs.

Willis n’a pas répondu aux allégations. Un juge lui a donné jusqu’au 2 février pour déposer une réponse écrite auprès du tribunal. Le bureau de Willis a annoncé qu’elle prévoyait de le faire.