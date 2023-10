Les procureurs et l’équipe de l’avocat spécial Jack Smith ont demandé une audience de vendredi pour s’assurer que Nauta comprenne qu’il pourrait y avoir un conflit possible au procès. La juge de district américaine Aileen Cannon a interrogé Nauta sur les risques liés au maintien de son avocat, l’informant que cela pourrait nuire à ses chances au procès et lui refuserait la possibilité de faire valoir en appel que son avocat avait un conflit basé sur des loyautés partagées envers un client précédent.

« Je choisis toujours de suivre M. Woodward », a déclaré Nauta en renonçant à son droit à une représentation sans conflit.

Les procureurs ont identifié le témoin que Woodward représentait auparavant comme étant un directeur informatique du complexe Trump de Palm Beach, à Mar-a-Lago, à qui il a été demandé de supprimer la vidéo de surveillance dans le but apparent d’entraver l’enquête fédérale.

Le témoin a rétracté son « faux témoignage » après avoir changé d’avocat l’été dernier de Woodward à un avocat du bureau du défenseur fédéral, ont déclaré les procureurs, et a ensuite fourni ce qu’ils ont qualifié d’informations incriminantes dans les jours précédant l’obtention d’un nouvel acte d’accusation contre Trump, Nauta. et un troisième accusé.

L’informaticien a conclu un accord de coopération avec les procureurs, qui disent s’attendre à ce qu’il soit un témoin important.

L’audience était censée avoir lieu la semaine dernière, mais Cannon l’a reportée après son début, réprimandant les procureurs pour avoir avancé des arguments qui, selon elle, n’avaient pas été correctement soulevés dans les dossiers judiciaires. Elle a été reportée à vendredi.

Plus tôt cette semaine, Woodward a déclaré à l’équipe de Smith qu’il n’avait pas l’intention de contre-interroger le directeur informatique, selon un dossier déposé cette semaine par les procureurs. Les procureurs ont fait valoir que cela aurait été contraire à l’éthique de sa part, ce qui pourrait l’amener à violer les confidences d’un ancien client ou à tirer des coups tout en essayant de discréditer le témoignage du témoin, comme sont censés le faire les avocats de la défense.

La semaine dernière, Cannon a statué qu’un autre coaccusé, le gestionnaire immobilier de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, pouvait garder son avocat après avoir déclaré comprendre les conflits potentiels découlant de la représentation préalable par son avocat de trois témoins potentiels du gouvernement.

Trump, Nauta et De Oliveira ont plaidé non coupables. Un porte-parole de Trump, premier candidat à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a déclaré que cette affaire faisait partie d’une « tentative désespérée et agitée » des démocrates de le harceler et d’influencer la course à la Maison Blanche.