Le CoA surpris par la décision de la FIFA de suspendre l’AIFF au milieu des discussions entre les parties prenantes

Le Comité des administrateurs (CoA) a exprimé sa surprise et sa déception face à la récente tournure des événements, à cause de laquelle la Fédération indienne de football a été suspendue par la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, du 14 août 2022 au nouvel avis, conformément à une lettre de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, le 15 août 2022.

Le CoA a été surpris que la décision de la FIFA soit intervenue alors que des discussions approfondies se déroulaient ces derniers jours entre toutes les parties prenantes, y compris la FIFA-AFC, l’AIFF, le CoA et le ministère des Sports, conformément à l’ordonnance de la Cour suprême. Alors que la CoA s’était engagée à mettre en œuvre l’ordonnance de la Cour suprême concernant les élections de l’AIFF, adoptée le 3 août 2022, elle était également en dialogue constant avec toutes les parties prenantes.

Lors des discussions tenues ces derniers jours entre la FIFA-AFC, l’AIFF, le CoA et le ministère des Sports, il a été suggéré que les élections actuelles du comité exécutif de l’AIFF puissent se dérouler avec le collège électoral composé de 36 représentants de l’État.

Il a également été suggéré par la FIFA par l’intermédiaire du ministère des Sports que le CE pourrait être composé de 23 membres, dont six joueurs éminents. Les 17 membres (y compris le président, un secrétaire général, un trésorier, un vice-président et un secrétaire adjoint) seront élus par le collège électoral ci-dessus. Sur les six joueurs éminents, quatre seront des hommes et deux des femmes. Les joueurs éminents peuvent être nommés (cooptés) dans le CE et auront le droit de vote, ce qui le placera au-dessus de 25 % du CE.

Les points susmentionnés, selon le CoA, sont tout à fait en phase avec la lettre adressée par la FIFA-AFC au secrétaire général par intérim de l’AIFF le 25 juillet 2022. La lettre disait : « Conformément au projet de statuts partagé avec nous, il y aura être 36 joueurs éminents supplémentaires au Congrès de l’AIFF parmi les 36 associations membres existantes. Bien que nous soyons d’accord sur le fait que la voix des acteurs doit être entendue, nous sommes également d’avis que l’importance des membres actuels de l’AIFF ne doit pas être sous-estimée. Cependant, nous comprenons les exigences du Code du sport de l’Inde et avons recommandé à l’AIFF d’apporter une présence de plus de 25% des joueurs éminents au sein du comité exécutif de l’AIFF en tant que membres cooptés.

La CoA a également pris toutes les dispositions conformément à l’ordonnance de la Cour suprême honorable, pour organiser les élections de l’AIFF sous la direction d’un comité indépendant, composé d’officiers électoraux éminents et très réputés. Cela aussi est conforme à la lettre de la FIFA datée du 15 août 2022, qui dit : « Simultanément, un comité électoral indépendant doit être élu par l’assemblée générale de l’AIFF pour organiser les élections d’un nouveau comité exécutif.

À la lumière de ce qui précède, le CoA est surpris par la décision de l’organisme mondial de suspendre le football indien au milieu de discussions en cours entre toutes les parties prenantes pour trouver la meilleure solution possible dans la situation actuelle. Le fait qu’alors que la lettre datée du 15 août 2022 de la FIFA indiquait que le football indien était suspendu à partir du 14 août 2022, les discussions entre l’instance mondiale et toutes les parties prenantes en Inde battaient leur plein jusqu’à tard dans la journée d’août. 15, 2022.

Le président de la CoA, Justice (retraité), Anil Dave, a déclaré : « Il est regrettable de voir une telle directive de la FIFA à une époque où tous les efforts étaient déployés pour remettre le football indien sur la bonne voie. Cela étant dit, nous sommes constamment en pourparlers avec toutes les parties prenantes, y compris la FIFA, pour trouver la bonne solution à cette situation et relancer le processus.

« Il est vraiment déplorable que depuis près de deux ans, l’organisme, dont le mandat était déjà terminé, ait continué de manière absolument antidémocratique et illégale, aucune mesure n’a été prise. Mais lorsque l’Honorable Cour Suprême a rendu une ordonnance pour redresser la situation afin qu’un organe démocratiquement élu prenne les choses en main, et lorsque le CoA et le Ministère des Sports faisaient de leur mieux pour la mise en œuvre de l’Ordonnance de l’Honorable Cour suprême, l’ordonnance de suspension a été prononcée par la FIFA.

Le Dr SY Qureshi, membre du CoA, a déclaré : « La récente suspension de la FIFA est une surprise pour nous tous, d’autant plus que nous avions déjà trouvé des conditions mutuellement acceptées. En outre, des élections démocratiques pour élire un corps général étaient déjà en cours. Cependant, nous espérons que tous les problèmes seront résolus pour rétablir la normalité au plus tôt. » L’ancien capitaine de l’Inde et le troisième membre du CoA, Bhaskar Ganguly a déclaré: “Quand un effort sincère a été fait par le CoA pour accorder l’importance voulue aux joueurs, qui sont vraiment intéressés par le sport, conformément à l’esprit du National Sports Code de l’Inde, l’ordre de suspension a été giflé. Tous les efforts ont été déployés par le CoA pour veiller à ce que la Constitution de l’AIFF soit rédigée conformément à l’ordonnance adoptée par la Cour suprême honorable et le Code national du sport. C’est vraiment triste.

