Selon les prévisions annuelles du Met Office britannique, le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère atteindra cette année des niveaux 50% plus élevés qu’avant la révolution industrielle en raison des émissions d’origine humaine.

L’augmentation est due aux émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation, mais sera légèrement plus faible que d’habitude en raison d’un renforcement temporaire des puits de carbone naturels, a indiqué l’agence de presse Xinhua citant le service météorologique national britannique dans les prévisions publiées vendredi.

Les conditions météorologiques liées à l’événement actuel de La Nina devraient favoriser une poussée temporaire de croissance dans les forêts tropicales qui absorbent certaines des émissions de l’humanité, a-t-il déclaré.

Malgré ces effets liés à La Nina, le CO2 continuera à s’accumuler dans l’atmosphère et dépassera 417 ppm (parties par million) pendant plusieurs semaines d’avril à juin en 2021, soit « 50% de plus que le niveau de 278 ppm à la fin du 18e siècle, lorsque l’activité industrielle généralisée a commencé », a déclaré le Met Office.

« Bien que le Covid-19 La pandémie a signifié que 7% de CO2 en moins a été émis dans le monde en 2020 par rapport aux années précédentes, ce qui a ajouté à l’accumulation continue dans l’atmosphère », a déclaré le professeur Richard Betts, qui dirige la production des prévisions annuelles de CO2 du Met Office.

«L’accumulation de CO2 causée par l’homme dans l’atmosphère s’accélère. Il a fallu plus de 200 ans pour que les niveaux augmentent de 25%, mais maintenant un peu plus de 30 ans plus tard, nous approchons d’une augmentation de 50%.

<< Pour inverser cette tendance et ralentir la hausse du CO2 atmosphérique, il faudra réduire les émissions mondiales, et pour les arrêter, il faudra ramener les émissions mondiales à zéro net. Cela doit se produire dans les 30 prochaines années environ si le réchauffement planétaire veut être limité à 1,5 degrés Celsius », a ajouté le professeur.

L’événement La Nina fait partie du modèle climatique connu sous le nom d’oscillation australe d’El Nino, un terme scientifique qui décrit les changements de température oscillants entre l’océan et l’atmosphère dans le Pacifique équatorial. La Nina est connue comme la phase froide tandis qu’El Nino est connue comme la phase chaude.

La communauté internationale, y compris les pays en développement et les pays développés, a déjà reconnu l’importance de se donner la main pour lutter contre le changement climatique.

En 2021, la Chine et le Royaume-Uni accueilleront respectivement la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) et la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).