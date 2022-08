Miguel Sapochnik assiste à la première mondiale de la série dramatique originale “House Of The Dragon” de HBO au Academy Museum of Motion Pictures le 27 juillet 2022 à Los Angeles, Californie.

Le co-showrunner de “House of the Dragon”, Miguel Sapochnik, quitte la série nouvellement lancée avant sa deuxième saison.

Le scénariste, réalisateur et producteur a conclu un premier accord avec HBO pour développer de nouveaux projets et restera producteur exécutif pendant toute la durée de la série “House of the Dragon”.

“C’était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement”, a déclaré Sapochnik dans un communiqué.

Sapochnik a réalisé plusieurs épisodes acclamés de “Game of Thrones” avant de rejoindre “House of the Dragon”, y compris des épisodes acclamés par la critique et préférés des fans comme “Hardhome” et “The Battle of the Bastards”.

Ryan Condal passera de co-showrunner à unique showrunner. De plus, Warner Bros. Discovery fait appel à Alan Taylor en tant que réalisateur et producteur exécutif pour la deuxième saison de l’émission. Taylor a déjà réalisé sept épisodes de “Game of Thrones” et a été nominé pour deux Emmys pour son travail dans la série.

“Miguel Sapochnik a fait un travail incroyable sur la première saison de” House of the Dragon “, établissant son look and feel signature”, a déclaré HBO dans un communiqué. “Cette série n’aurait tout simplement pas pu se dérouler comme elle l’a fait sans lui.”

“House of the Dragon” a pris un bon départ pour HBO, devenant la plus grande première de série de l’histoire de HBO lors de ses débuts il y a deux semaines, avec près de 10 millions de téléspectateurs à l’écoute en linéaire et en streaming lors de sa première nuit.

La série a été renouvelée avant le lancement du deuxième épisode, qui a amassé 10,2 millions de vues dimanche soir.

“House of the Dragon” raconte l’histoire de la guerre civile des Targaryen qui a eu lieu environ 200 ans avant les événements décrits dans “Game of Thrones”. Il est basé sur le roman “Fire and Blood” de George RR Martin. Contrairement aux autres livres de Martin de la série “Song of Ice and Fire”, celui-ci présente un narrateur omniscient qui documente les histoires basées sur des récits d’événements collectés.

La première saison comptera dix épisodes.