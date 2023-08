Le co-producteur exécutif de « Days of Our Lives », Albert Alarr, quitte après une pétition et une enquête sur le casting: rapport

Le co-producteur exécutif et réalisateur de « Days of Our Lives », Albert Alarr, aurait quitté le feuilleton de longue date après une pétition signée par le casting appelant à son retrait à la suite d’une enquête pour faute.

Dans un e-mail obtenu par Fox News Digital du producteur exécutif Ken Corday, les acteurs et l’équipe ont été informés : « A compter d’aujourd’hui, Janet Drucker sera élevée au rang de co-productrice exécutive de Days of Our Lives, en remplacement d’Alarr Alarr, qui quittera son rôle. »

Corday a également déclaré au personnel qu’il y aurait de nouveaux protocoles RH et une présence sur le plateau, écrivant: « À l’avenir, nous mettrons en œuvre des protocoles RH supplémentaires, y compris une présence RH accrue ainsi que des canaux pour signaler toute préoccupation. Il est impératif que nous ayons un environnement de travail sûr et inclusif. »

La lettre indiquait également que la production se poursuivrait comme prévu et les représentants de Peacock ont ​​déclaré qu’il n’y aurait pas d’interruption dans les nouveaux épisodes pour les téléspectateurs.

‘DAYS OF OUR LIVES’ STAR DEIDRE HALL DIT QU’ELLE UTILISE DE L’EAU SAINTE AVANT DE FILMER DES SCÈNES DE POSSESSION DÉMONIQUE

Jeudi, l’ancienne de « Days of Our Lives », Lisa Rinna, a montré son soutien à la pétition de la distribution sur les réseaux sociaux.

« Ken Korday [sic] et @sony Faites ce qu’il faut maintenant ! Protégez votre talent !!! » Rinna a écrit sur ses histoires Instagram sur une capture d’écran d’un titre sur les allégations d’inconduite du co-producteur exécutif et réalisateur de l’émission, Albert Alarr.

« Écoutez ce qu’ils disent – il y a une pétition [sic] 25 personnes l’ont signé. Protégez vos jeunes acteurs !! », a-t-elle poursuivi. « Cela dure depuis trop longtemps. »

Deadline a rapporté que certains des membres de la distribution de « Days of Our Lives », qui est actuellement diffusé sur le service de streaming de NBC Peacock, ont lancé une pétition appelant à un nouveau leadership dans l’émission après qu’Alarr a fait l’objet d’une enquête par le distributeur de l’émission, Sony Pictures Television, pour de prétendus inconduite.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Rinna a joué Billie Reed de 1992 à 1995 dans la longue série et a repris le rôle en 2021 pour « Days of Our Lives: Beyond Salem » de Peacock.

La star avait initialement parlé des allégations contre Alarr dans une histoire Instagram supprimée depuis rapportée par Entertainment Weekly.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Eh bien, cela a pris beaucoup de temps … la dernière fois que je suis allé là-bas et que j’ai fait cette semaine sur Peacock, je ne pouvais pas croire l’environnement de travail », a écrit Rinna.

« C’était dégoûtant, j’ai été choqué. J’ai fait savoir à beaucoup de gens, y compris Albert, et ils n’ont rien fait jusqu’à présent, semble-t-il. »