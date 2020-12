Krisztian Bocsi | Bloomberg via Getty Images

LONDRES – Un co-PDG du plus grand site de mode et de style de vie en ligne d’Europe a annoncé son intention de démissionner l’année prochaine, affirmant que lui et sa femme avaient convenu que ses ambitions professionnelles devaient être prioritaires.

Rubin Ritter, qui travaille en tant que co-chef de Zalando depuis 2010, a déclaré dimanche qu’il avait l’intention de quitter ses fonctions lors de la prochaine assemblée générale annuelle en mai 2021.

« Ma décision est le résultat de plusieurs mois de réflexion approfondie. Après plus de 11 années incroyables où Zalando a été ma priorité, je pense qu’il est temps de donner à ma vie une nouvelle direction », a déclaré Ritter dans un communiqué.

« Je veux consacrer plus de temps à ma famille grandissante. Ma femme et moi avons convenu que pour les années à venir, ses ambitions professionnelles devraient avoir la priorité », a-t-il ajouté.

Ritter a déclaré qu’il prévoyait de démissionner afin de poursuivre « de nouveaux intérêts au-delà de Zalando », interrompant un contrat qui court actuellement jusqu’en novembre 2023.

Robert Gentz ​​et David Schneider continueront de diriger Zalando en tant que co-PDG après le départ de Ritter.