La personnalité de Fox News, Juan Williams, qui co-anime The Five, est isolée après avoir été testée positive pour le coronavirus.

L’émission est revenue au tournage à distance, ce qu’elle avait fait de mars à septembre avant de retourner au studio fin septembre.

Williams a filmé l’émission aussi récemment que mercredi, ce qui signifie qu’il y a une chance que ses co-hôtes et son équipe aient été exposés au virus.

« Je ne suis pas génial mais je ne meurs pas ou quoi que ce soit », a déclaré Williams au Daily Beast.

Williams est maintenant en quarantaine dans un hôtel de Washington DC.

Il a ajouté: « Je m’inquiète pour moi et ma famille. Ma femme ne veut pas que je revienne à la maison maintenant. À de nombreux niveaux, c’est inquiétant.

