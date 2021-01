John Weaver, un assistant républicain de longue date et l’un des cofondateurs du Lincoln Project, a admis avoir envoyé des « messages inappropriés » aux hommes en leur promettant un emploi.

La lettre de Weaver, obtenue par Axios, intervient alors que plusieurs hommes se sont manifestés cette semaine pour partager des DM que le conseiller politique leur aurait envoyés.

« Aux hommes que j’ai mis mal à l’aise à travers mes messages que je considérais comme des conversations mutuelles consensuelles à l’époque: je suis vraiment désolé », a déclaré Weaver, qui est marié et père de deux enfants, mais a admis être gay dans la lettre.

«Ils étaient inappropriés et c’est à cause de mes échecs que cet inconfort vous a été causé.

Weaver, ancien assistant principal de John McCain et John Kasich, s’en est pris à ses accusateurs – affirmant qu’ils avaient pris de l’importance à cause de l’animosité envers le projet Lincoln.

« Bien que j’assume l’entière responsabilité des messages et des conversations inappropriés, je tiens à déclarer clairement que les autres calomnies qui me sont adressées par les facilitateurs de Donald Trump comme un moyen de revenir au projet Lincoln car notre position de principe contre la démocratie sont catégoriquement fausses. et scandaleux.

Weaver, qui a pris un congé médical du Lincoln Project l’été dernier, ne reviendra pas dans le groupe à la suite des allégations.

Les allégations contre Weaver ont pris de l’ampleur après que le commentateur politique de droite Ryan James Girdusky a publié un tweet cryptique sur l’ancien assistant

L’écrivain a rapidement commencé à partager plusieurs plans de DM qu’il avait été envoyés par diverses personnes affirmant avoir reçu de Weaver.

« La défense de la République et la lutte pour la démocratie dans le projet sont vitales », a-t-il déclaré à propos du groupe, un super PAC anti-Trump à fort dollar.

« Peut-être que je devrais commencer à parler de l’un des membres fondateurs du Lincoln Project qui propose des emplois à de jeunes hommes en échange de relations sexuelles … sa femme est probablement intéressée », a déclaré Girdusky dans le tweet de samedi.

D’autres ont également commencé à publier leurs expériences et bientôt Twitter a été inondé de captures d’écran de DM prétendument de Weaver.