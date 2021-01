Le stratège républicain John Weaver, membre fondateur du groupe anti-Trump Lincoln Project, a été accusé par des journalistes conservateurs et des victimes présumées de «s’attaquer» à de jeunes hommes en leur offrant du travail en échange de relations sexuelles.

Ancien stratège de George W. Bush, John McCain et John Kasich, John Weaver était d’humeur festive jeudi, déclarant «L’Amérique est à nouveau géniale» après que le Congrès ait officiellement certifié la victoire électorale de Joe Biden. Bien que républicain, Weaver est également membre du Lincoln Project, un groupe de républicains et de néoconservateurs mécontents du « Never Trump » formé dans le seul but de vaincre le président.

Aussi sur rt.com « Soyez sans abri plutôt que de prendre un centime »: le Lincoln Project Anti-Trumper a fait fondre plus de 2000 $ l’idée de chèques de relance saluée

Enhardi par la chute de Trump et soutenu par les 67 millions de dollars qu’ils ont levés à l’approche des élections, le projet Lincoln a commencé à travailler sur un « base de données » des futurs anciens employés et responsables de Trump, en vue de les retenir « redevable » pour le reste de leur vie professionnelle. Cependant, Weaver lui-même fut bientôt confronté à des squelettes présumés dans son propre placard.

« Je devrais peut-être commencer à parler de l’un des membres fondateurs du Lincoln Project qui offre des emplois à de jeunes hommes en échange de relations sexuelles », Le pundit conservateur Ryan Girdusky a tweeté samedi, ajoutant: «Sa femme est probablement intéressée.»

Peut-être que je devrais commencer à parler de l’un des membres fondateurs du Lincoln Project offrant des emplois à de jeunes hommes en échange de sexe … sa femme est probablement intéressée https://t.co/vAtUS9aPPl – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 9 janvier 2021

Girdusky a poursuivi en disant qu’il avait été contacté par plusieurs hommes qui prétendaient avoir été soignés par le « membre fondateur. » Girdusky n’a pas révélé plus, mais a déclaré qu’il avait des captures d’écran des messages que le membre du projet Lincoln avait envoyés à un destinataire.

Un utilisateur de Twitter nommé Josh Price, qui a depuis verrouillé son compte, s’est rapidement manifesté et nommé Weaver comme le fluage en question. Il a été suivi par un autre expert libéral, qui revendiqué Weaver l’a envoyé « arrogant » et « Flirty » messages.

© Twitter



Après que Donald Trump Jr. ait retweeté leurs accusations, le journaliste Scott Stedman réagi au fil de Girdusky, déclarant que lui aussi avait été contacté par Weaver. Stedman a déclaré qu’il avait suivi le stratège sur Twitter en 2017 et que le duo discuterait de politique. Stedman a dit qu’il lui avait offert « Une sorte de ‘coentreprise’ qui ne m’intéressait pas, » avant lui « A continué à me dire à quel point j’avais l’air » sexy « et a commenté ma photo de profil et mes cheveux. »

« Il a commencé à m’appeler » mon garçon « » Stedman a continué. «J’ai trouvé cela profondément inconfortable.»

Je ne vous dois rien, sauf ici. pic.twitter.com/qFlkUtxelX – Scott Stedman (@ScottMStedman) 10 janvier 2021

Stedman allégué que, depuis la publication de son expérience, il a «J’ai reçu plusieurs messages de plusieurs personnes qui m’ont dit avoir vécu cela (et pire).» Certains, dit-il, sont « Peur de dire quoi que ce soit. »

Les accusations ne sont pas totalement nouvelles et ont fait surface pour la première fois l’été dernier, à peu près au même moment où Weaver aurait subi une crise cardiaque et réduit son travail avec le projet Lincoln.

John Weaver a-t-il simulé un incident cardiaque pour dissimuler les allégations de jeunes hommes? – Raheem Kassam (@RaheemKassam) 10 novembre 2020

Dimanche après-midi, Weaver n’a pas encore pesé sur les accusations ni émis un démenti. Pendant ce temps, des commentateurs de droite ont martelé le groupe de croisés anti-Trump.

Les gens se manifestent pour affirmer que le co-fondateur du Lincoln Project, John Weaver, est un prédateur sexuel qui s’en prend aux jeunes hommes. Qu’est-ce que @stuartpstevens, @TheRickWilson et @ gtconway3d avoir à dire à ce sujet? Après tout, ils sont très préoccupés par la moralité publique et la décence. https://t.co/VegIVBQoXZ – Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) 10 janvier 2021

Je pourrais vous donner un indice sur les escrocs du Lincoln Project qui sont des déviants sexuels présumés en disant que c’est le type chauve hors de forme qui lutte pour faire pousser une barbiche, mais cela ne réduirait pas beaucoup les choses maintenant, n’est-ce pas. – John Cardillo (@johncardillo) 10 janvier 2021

John Weaver, fondateur du superpac anti-Trump «Lincoln Project», s’est attaqué aux jeunes hommes économiquement vulnérables en leur offrant des emplois en échange de relations sexuelles. Il est un prédateur malade et ne devrait plus jamais être en position de pouvoir. Mes prières accompagnent ses victimes et sa femme. – Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 10 janvier 2021

Malgré la collecte de 67 millions de dollars pour tenter de soutenir Trump parmi les républicains, les efforts du projet Lincoln semblent avoir été vains, car il a remporté encore plus de votes républicains l’année dernière qu’en 2016. Maintenant, avec Trump vaincu, la bataille du groupe aller de l’avant sera de rester pertinent.

Aussi sur rt.com « AOC, nous donnons toujours un pourboire de 50% ou plus »: le fondateur du Neocon Lincoln Project a rôti une proposition « effrayante » à Alexandria Ocasio-Cortez

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!