Le co-fondateur d’OpenAI, Sam Altman, ridiculise le processus de collecte de fonds d’une start-up

Sam Altman, co-fondateur et PDG d’OpenAI Inc., prend la parole lors de TechCrunch Disrupt 2019 à San Francisco, Californie, le jeudi 3 octobre 2019.

Les fondateurs de la société – Altman, le PDG de Tesla, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba et John Schulman – se sont engagés à investir plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise lors de sa création. Musk a démissionné du conseil d’administration en février 2018 mais est resté donateur.

Alors que les start-ups avaient l’habitude de lever un tour de départ avant de lancer les séries A, B, C et ainsi de suite, beaucoup choisissent maintenant de faire des tours supplémentaires entre les deux.

« Après notre tour pré-amis et famille en 2016, notre tour F&F en 2017, notre tour des anges en 2018, notre tour de pré-graine en 2019, notre tour de graine en 2020 et notre extension de graine en 2021, nous sommes ravi de partager que nous avons levé une série A de 250 millions de dollars », a écrit Altman mercredi soir. « Humilié par un si bon départ. »

OpenAI a développé un logiciel d’IA de jeu capable de battre les humains en vidéo des jeux comme Dota 2. Cependant, il a sans doute reçu plus d’attention de la part de la presse pour son générateur de texte AI GPT-3 et son générateur d’images AI original Dall-E.

Altman pense cependant que l’IA a encore beaucoup à faire. En effet, il s’attend à ce que l’IA génère suffisamment de richesse pour payer chaque adulte aux États-Unis 13 500 $ par an dans aussi peu que 10 ans.

« Mon travail chez OpenAI me rappelle chaque jour l’ampleur du changement socio-économique qui arrive plus tôt que la plupart des gens ne le pensent », a déclaré Altman, l’ancien président du célèbre accélérateur de start-up Y-Combinator, dans un article de blog l’année dernière. « Les logiciels qui peuvent penser et apprendre feront de plus en plus le travail que les gens font maintenant. »