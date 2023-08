Le co-fondateur d’OceanGate veut envoyer 1 000 personnes pour démarrer la colonie de Vénus | Nouvelles du monde

Guillermo Söhnlein continue d’exprimer son admiration pour le regretté PDG d’OceanGate, Stockton Rush (Photo : BBC/AFP/Getty) Le co-fondateur d’OceanGate, la société à l’origine du submersible Titan qui a implosé le mois dernier, prévoit d’envoyer 1 000 personnes vivre dans les nuages ​​acides au-dessus de la surface de Vénus. Guillermo Söhnlein, qui a cédé le contrôle de l’entreprise à Stockton Rush en 2013, a décrit le projet comme moins ambitieux que Les plans de SpaceX pour démarrer une colonie sur Mars. Rush était l’un des cinq passagers qui ont été tués à bord du Titan lorsqu’il a soudainement perdu de la pression alors qu’il se rendait à l’épave du Titanic. Il a été fortement critiqué au lendemain de la catastrophe pour son attitude cavalière envers les règles de sécurité, et OceanGate a suspendu toutes ses opérations le 6 juillet. Cependant, Söhnlein a déclaré qu’il voulait canaliser la philosophie de Rush consistant à placer l’innovation au-dessus de toute autre chose pour son voyage vers Vénus. S’adressant à Insider, il a déclaré: « Je ne pense pas que cela devrait avoir une connotation négative, car vous pourriez presque dire que c’est un élément essentiel de l’évolution de l’humanité. » « Si nous n’avions pas de gens comme ça, nous serions probablement tous encore dans des grottes. » Avec l’entrepreneur Khalid Al-Ali, il a cofondé un studio de capital-risque nommé Humans2Venus pour promouvoir la planète en tant que cible. Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil, a été appelée la jumelle de la Terre car elle est de taille similaire (Photo : Getty Images/Science Photo Libra) Alors que Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, avec des nuages ​​​​composés d’acide sulfurique, le site Web de l’entreprise suggère qu’il « pourrait être le seul endroit non terrestre du système solaire où les humains pourraient exister à long terme ». . La gravité est à peu près égale à celle de la Terre et la pression atmosphérique est également presque équivalente à celle de la Terre. Les températures, selon le site Web, se situent à un agréable 25 ° C. Le problème est qu’aucune des statistiques ci-dessus ne s’applique à la surface de Vénus – elles décrivent plutôt les conditions à 50 km au-dessus du niveau du sol. Cela nécessiterait non seulement de concevoir un moyen de transport de personnes sur 47 338 000 milles pour s’y rendre, mais aussi de concevoir une station qui pourrait flotter dans les nuages ​​​​acides de la planète et absolument pas s’écraser à la surface, où il fait suffisamment chaud pour faire fondre le plomb.



Guillermo Sohnlein, à gauche, avec son collègue fondateur d’OceanGate Stockton Rush, au centre, et Ross Von Burg, membre du Explorers Club (Photo: OceanGate) Söhnlein se dit optimiste quant à la possibilité de créer de telles technologies au cours des trois prochaines décennies. « C’est ambitieux, mais je pense que c’est aussi très faisable d’ici 2050 », a-t-il déclaré à Insider. Tous les amis de Stockton Rush ne partagent pas l’admiration de Söhnlein pour l’attitude du défunt homme d’affaires envers l’exploration. S’adressant à 60 Minutes Australia plus tôt ce mois-ci, l’opérateur de sous-marin Karl Stanley a suggéré qu’il pensait que Rush était prêt à risquer sa propre vie et celle de ses clients pour «entrer dans l’histoire». Plus: Titanic

« Il est sorti littéralement et au sens figuré avec le plus gros coup de l'histoire humaine avec lequel vous pourriez sortir », a-t-il déclaré. « Qui a été la dernière personne à assassiner deux milliardaires à la fois et à leur faire payer le privilège? »

