Le co-fondateur d’INXS, Andrew Farriss, parle de la vie à la ferme et se souvient du regretté chanteur Michael Hutchence: “Il me manque beaucoup”

Après avoir fait le tour du monde avec INXS et vendu 80 millions de disques, Andrew Farriss revient à ses racines.

L’artiste et co-fondateur du groupe nominé aux Grammy Awards a passé les 10 dernières années à écrire pour lui-même et pour d’autres à la fois à Nashville et dans son Australie natale.

Il est propriétaire d’une ferme depuis plus de deux décennies où il vit avec sa femme Marlina. Maintenant, il explore son amour pour la country et l’americana classique dans son nouvel album éponyme disponible dès maintenant. C’est une lettre d’amour pour vivre la vie sur la route, une vie qui, selon lui, lui a apporté la paix malgré sa montée en flèche dans les années 80.

L’homme de 63 ans a expliqué à Fox News Digital comment il avait navigué dans la célébrité, son souvenir préféré du leader Michael Hutchence, décédé en 1997 à l’âge de 37 ans, et comment le genre de musique country l’avait inspiré en tant qu’artiste.

Fox News: Lorsque vous repensez à vos journées avec INXS, pourriez-vous vous rappeler ce moment où vous avez réalisé pour la première fois : “J’ai réussi et ma vie ne sera plus jamais la même ?”

Andrew Faris : Vous savez, nous avons eu beaucoup de chance parce que nous n’avons pas été un succès instantané. Nous avons dû travailler très dur. Et nous l’avons fait lentement. INXS a lutté pendant longtemps. Il y avait un tas de fois où nous riions, nous regardions et disions: “Nous devons être fous. C’est une telle perte de temps.” Nous aimions jouer et enregistrer, mais nous avions aussi ce sentiment de “On ne sait jamais”. Il nous a fallu tellement de temps pour atteindre ce sommet. Mais nous l’avons apprécié en cours de route. Sinon, pourquoi le faire, n’est-ce pas ?

Et c’est une bonne chose. Au moment où INXS jouait dans certains des plus grands stades du monde, vendant d’énormes quantités de disques et tout ce qui allait avec – au moment où nous faisions cela, nous avons compris où nous allions. Nous ne l’avons jamais perdu de vue. Une chose que j’ai toujours admirée chez nous, c’est que nous avons arrêté de jouer dans les stades. On s’est dit : “On ne veut plus faire ces énormes concerts.” Parce qu’à chaque fois que vous sortiez, vous aviez l’impression de soutenir tout le monde, ce train de personnes autour de vous, mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous avons commencé à faire ça à l’origine.

La raison pour laquelle nous avons commencé à le faire à l’origine ? Simplement, nous aimions jouer de la musique. Donc, en tant que groupe, nous avons décidé de faire des concerts plus petits parce que nous pensions que c’était plus agréable pour le groupe et notre public. Je pense que beaucoup de gens pensaient que nous étions fous. Ils étaient comme, “Pourquoi feriez-vous cela? Sortez, faites votre concert, puis passez au concert suivant.” Mais ce n’est pas pour ça qu’on faisait de la musique.

Nous avons fait de la musique parce que nous l’aimions vraiment et nous voulions créer un environnement agréable pour notre public. Et c’est ce que nous avons fini par faire. Je ne regrette rien maintenant. Je pense que c’est la même philosophie en termes de ce que je fais maintenant avec ma musique. Je fais ce que j’aime selon mes propres termes… Je me sens juste chanceux de faire partie de quoi que ce soit en ce moment, de rejouer de la musique là où les gens se soucient suffisamment d’écouter mes chansons.

Fox News: Vous devez en avoir beaucoup, mais quel est un souvenir de Michael Hutchence qui vous fait sourire chaque fois que vous pensez à lui ?

Faris : J’aime cette question. Il pourrait être un gars vraiment drôle. Effronté. Il était aussi très obsédé par un certain vêtement. Il avait un débardeur qu’il portait beaucoup. C’était ce débardeur très simple. Mais il l’aimait parce qu’il y avait “Regardez le monde se disputer” dessus, qui est une parole que j’ai inventée. Mais il aimait le son. Il le portait assez souvent sur scène. Finalement, cette chemise a juste commencé à s’effondrer. Un soir, on s’est dit : “Hé mec, tu dois laver ce truc. C’est juste irréparable.” Alors il l’a envoyé à un pressing. Je me souviens que nous avons dû faire demi-tour dans le bus touristique pour trouver cette chemise, et elle n’était nulle part. Il en était bouleversé *rires*.

Mais ce sont ces moments qui me font rire. Ce sont des moments dont j’aime me souvenir. Michel était mon ami. C’était mon copain compositeur. Nous avons fait des choses incroyables ensemble. Lui et les autres gars, ce sont mes frères. Ils le seront toujours. Et je n’oublie pas ces souvenirs de nous ensemble. Ce sont de bons souvenirs.

Fox News: Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu Michael ?

Faris : La dernière fois que j’ai vu Michael vivant, nous avons partagé une blague et il est sorti. Nous nous sommes toujours bien entendus. Ce qui est intéressant dans ma relation avec Michael, c’est que nous étions des gens très différents. Je n’ai aucun problème à dire cela parce que nous n’étions pas du tout compétitifs. Si vous regardez beaucoup de groupes, ils ont tendance à se battre les uns avec les autres parce qu’ils sont tellement compétitifs. Mais je n’ai jamais ressenti ça avec Michael. Je ne pense pas non plus qu’il ait ressenti ça avec moi. Nous avions des intérêts différents en dehors de la musique. Il ne se souciait pas de l’agriculture. Ce n’est pas quelque chose dans lequel il était. Mais c’était cool avec moi, je m’en foutais.

J’étais assez conservateur, en fait. Pendant ces années avec le groupe, j’ai vécu une vie assez conservatrice parce que la vie sur la route était déjà assez folle. Alors pourquoi rendre le reste de ma vie tout aussi fou ? Mais même si nous étions deux personnes très différentes, nous étions frères et c’est ce qui comptait. Mais… il me manque beaucoup. Je pense que Michael était une personne extrêmement intelligente et incroyablement talentueuse. Mais il avait tellement l’air dans les nuages, et je ne dis pas ça dans le mauvais sens. Il n’était qu’un rêveur. C’était une personne qui se souciait passionnément des autres et des moins fortunés que lui. C’est la partie de lui que j’admire.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a poussé à sortir enfin un album solo ?

Faris : Eh bien, je suis plutôt un auteur-compositeur et j’ai toujours aimé la musique country parce que tout commence par une chanson. Pendant la majeure partie de ma carrière dans INXS, nous avons travaillé si dur dans un genre de musique différent. Mais en tant qu’auteur-compositeur, je ressens le besoin de créer avec une guitare acoustique ou un piano, pas toujours sur du matériel électronique… Je reviens toujours à la manière old-school d’écrire des chansons.

Fox News: Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous aviez cette profonde appréciation pour la musique country ?

Faris : J’ai grandi dans une partie très reculée du monde – Perth en Australie occidentale. … Mais il ne fait aucun doute qu’il y avait cette influence américaine dans ma carrière musicale. Cela a toujours été un mélange de grooves funk, rock ‘n’ roll et country, en particulier les éléments country/folk, comme vos violons, mandolines et banjos. J’ai eu l’impression qu’au début de ma carrière, j’ai expérimenté la musique électronique. Maintenant, je veux emprunter cette voie. Et je l’apprécie vraiment. … L’une des choses merveilleuses de la musique, c’est que c’est une idée universelle. C’est quelque chose auquel nous pouvons nous identifier dans le monde entier.

Fox News: Vous avez attendu 2019 pour sortir une chanson originale. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps malgré tout le succès que vous avez obtenu avec INXS ?

Faris : C’est une bonne question. Je me pose souvent la question moi-même. Avec INXS, nous avons vécu cette expérience incroyable ensemble. C’était un groupe génial et ces gars-là me manquent. Mais c’était aussi très exigeant. Nous avons passé la majeure partie de notre vie à parcourir le monde, plus de 250 pays. Vous n’obtenez pas toujours le temps que vous voudriez parfois passer avec vos amis et votre famille. … Ce n’était pas tant que je voulais partir. Je voulais juste prendre du temps et passer du temps avec des gens que j’aime. C’est pourquoi j’ai attendu si longtemps, je pense.

Fox News: Les westerns font leur grand retour dans les films et les émissions de télévision hollywoodiens. Nous avons parlé à l’acteur Tom Blyth, qui a déclaré que les gens recherchent un sentiment de liberté, l’idée d’être sur la route ouverte où tout se passe, surtout après ces dernières années. Pensez-vous qu’en tant qu’auteur-compositeur, vous aviez envie d’un certain sentiment de liberté que vous ne pouviez pas trouver dans la musique pop ?

Faris : C’est une question très intéressante. Et je peux comprendre cela de plusieurs façons. Je pense que tu as raison. Je suis content qu’il ait dit ça. Je pense qu’il a raison. C’est une sensation de libération pour moi. Ma famille, nous vivons dans une ferme en Australie que j’ai eue pendant 30 ans. Je n’habite pas près d’une grande ville. Nous ne sommes pas si près d’une petite ville. Nous vivons dans une région très reculée. Beaucoup de gens ici travaillent à l’extérieur. Mais ils portent aussi des chapeaux de cow-boy.

Je pense que nous vivons à une époque où il y a tellement de gens qui regardent la vie des autres et ce qu’ils font. Mais, ici, vous dérivez et regardez les choses à votre rythme, pas à celui de quelqu’un d’autre. Vous êtes plus obligé d’explorer. Vous ressentez le besoin de monter à cheval et de partir au coucher du soleil. Cela peut sembler romantique, mais c’était comme ça avant.

C’était réel. Et je pense que les gens aspirent à nouveau à cela, ce sentiment de liberté et d’exploration du monde. Si vous pensez à combien de temps nous avons existé en tant que culture, dans le monde entier, l’électricité n’est qu’une chose récente. Il y a tellement de choses qui ont changé notre monde. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus déconnectés. Nous ne communiquons pas en temps réel ni ne nous testons contre les éléments. C’est une chose humaine fondamentale à laquelle je pense que nous aspirons tous sous une forme ou une autre.

Fox News: Comment est la vie dans une ferme ? Inutile de dire que c’est tout le contraire de vos journées de tournée avec INXS.

Faris : Eh bien, c’est une des raisons pour lesquelles je l’ai acheté. L’un des moments forts de la carrière de notre groupe a été de faire le tour du monde. Cela a duré assez longtemps. D’une part, c’était super parce que nous étions toujours en demande. Il y avait toujours beaucoup de gens partout où nous allions qui voulaient entendre notre musique.

Nous étions vraiment dans un environnement social où nous nous connections avec les gens, à la fois sur scène et en dehors. Mais après un certain temps, j’ai commencé à créer un style de vie à distance où je n’avais pas besoin d’avoir quelqu’un en face de moi tout le temps. J’ai commencé à y penser davantage et… j’ai toujours aimé le plein air. J’aime l’agriculture, j’aime les gens qui travaillent dans l’agriculture. C’est très différent de la vie en ville ou en banlieue. Et cela me fascinait. Je voulais en faire partie. Je me sens en paix.