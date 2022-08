Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, minimise l’importance de Ethereum PoW Fork, espère que cela “ne fera pas perdre d’argent aux gens”

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment mentionné qu’il se souciait du récent sujet de fork Ethereum proof-of-work (PoW) qui a trouvé sa place dans une variété de conversations au sein de la communauté crypto. Buterin a fait remarquer lors de la conférence ETH-Séoul ce week-end, qu’il pense que les personnes qui introduisent la construction de jetons fourchus sont essentiellement un “couple d’étrangers” qui “souhaitent principalement simplement créer de l’argent rapide”.

Vitalik Buterin donne son avis sur le plan Ethereum PoW Fork proposé

De nombreuses personnes au sein de la communauté cryptographique discutent d’une éventuelle fourche captive ETH (ETHW) qui se distingue de la blockchain Ethereum Classic actuelle. Bitcoin.com News a rendu compte du prestigieux mineur manuel chinois Chandler Guo, qui a initié le langage ETHW en expliquant qu’il avait participé à la naissance d’Ethereum Classic (ETC). L’idée a ensuite gagné en popularité, car un site Web appelé ethereumpow.org a été révélé et un certain nombre d’échanges ont été mis en place pour répertorier le fork.

Actuellement, les jetons de billets à ordre pour ETHW ont une valeur de 138,69 $ par jeton, selon les mesures de coinmarketcap.com et contre le stablecoin USDD de Tron, ETHW échange des mains contre 142,27 USDD sur Poloniex. Ce week-end, le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin a mentionné ETHW lors d’une session de questions-réponses à la conférence ETH-Séoul. Buterin a minimisé la possibilité qu’une fourchette de ce type soit acceptée de manière semi-permanente. “Je ne m’attends pas à ce qu’il possède une adoption substantielle et semi-permanente”, a souligné Buterin.

Le développeur et co-fondateur d’Ethereum a parlé conjointement d’Ethereum Classic (ETC) et Buterin a félicité la communauté ETC. “Je suppose qu’Ethereum Classic intègre déjà une communauté supérieure et un produit supérieur pour les personnes qui ont tout à fait ces valeurs et préférences de preuve de travail”, a déclaré Buterin. Une fois que Buterin a été interrogé sur la proposition de l’ETHW, il a expliqué que ceux qui étaient attachés à sa création n’étaient qu’un “couple d’étrangers qui ont essentiellement des échanges et qui souhaitent principalement gagner de l’argent rapidement”. Buterin a ajouté :

“J’espère que quoi qu’il arrive, les gens ne perdront pas d’argent.”

Le PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, discute d’ETHW, Buterin ne voit pas de fourche nuire à l’écosystème d’Ethereum

La déclaration de Buterin fait suite aux déclarations que le fondateur et directeur général du cluster Digital Currency (DCG), Barry Silbert, a créées concernant le plan ETHW sur Twitter. Silbert a tweeté sur le compte Evariste Galois Capital sur Twitter et a déclaré: «[For what it’s worth]notre plein soutien est derrière [Ethereum proof-of-work]en plus de [Ethereum Classic]et n’ont aucune intention de prendre en charge [Ethereum proof-of-work] fourchette. [Ethereum] les mineurs devraient déménager [Ethereum Classic] afin de maximiser leurs revenus semi-permanents. aussi simple que ça.

Silbert a également créé différentes déclarations sur Twitter sur plusieurs fils de discussion de Chandler Guo, et Guo demande à Silbert dans un tweet : “pourquoi uniquement [Ethereum Classic]?” Le gouvernement DCG a répondu et dit que c’est “le bon jeu pour [ethereum] mineurs »et il a également mentionné qu’Antpool dirigeait l’initiative visant à soutenir la chaîne Ethereum Classic. une fois que quelqu’un a dit à Silbert d’empêcher de participer avec Guo, Silbert a répondu et a dit: «J’aime et je respecte Chandler. simplement le troubler sur cette stratégie.

Pendant ce temps, lors de la conférence ETH-Séoul de ce week-end, Buterin a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Ethereum (ETH) soit dissuadé par la possibilité d’un autre fork. “Je ne m’attends pas à ce qu’Ethereum soit considérablement blessé par un autre fork”, a fait remarquer Buterin. Sur Twitter, c’est comme d’habitude pour Buterin, car le développeur de code informatique a tweeté concernant le vol d’adresses pour les NFT ERC721 (jetons non fongibles) le lundi. “Une approche low-tech pour ajouter une grande quantité de confidentialité au système NFT”, a déclaré le co-fondateur d’Ethereum.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, minimise l’importance de Ethereum PoW Fork, espère que cela “ne fera pas perdre d’argent aux gens” est apparu pour la première fois sur BTC Wires.