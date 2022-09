Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, discute de la sécurité à long terme de Bitcoin

Le 1er septembre, Vitalik Buterin a mené une interview avec l’auteur d’économie politique Noah Smith et le co-fondateur d’Ethereum a parlé d’un ton affreux concernant Bitcoin et la longue sécurité du réseau. Buterin a également mentionné le crash de la crypto-économie et il était “surpris que le crash ne se soit pas produit plus tôt”.

Buterin: Bitcoin “ne réussit pas à obtenir le montant des revenus des frais nécessaires pour sécuriser ce qui pourrait être un système de plusieurs billions de dollars”

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment interviewé l’auteur d’économie politique Noah Smith et Buterin avait beaucoup à dire sur l’état actuel de la cryptographie. Smith 1st a demandé à Buterin ce qu’il pensait du récent crash cryptographique et Buterin a même pensé qu’il aurait pu s’écraser plus tôt.

“J’ai été choqué que l’accident ne se soit pas produit plus tôt”, a déclaré Buterin tout au long de l’interview. «Normalement, les bulles cryptographiques durent environ 6 à 9 mois lorsqu’elles dépassent le sommet précédent, lorsque la chute rapide survient assez rapidement. Cette fois, le marché a duré près d’un an et demi », annonce le développeur.

Buterin a également parlé d’une excellente affaire concernant le réseau Bitcoin (BTC) ainsi que la fusion, la transition extrêmement attendue d’Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS). Il affirme que Bitcoin ne le coupe pas une fois qu’il implique des revenus de redevances provenant de subventions globales.

“À l’avenir, la sécurité de Bitcoin reviendra entièrement des frais, et Bitcoin ne réussit tout simplement pas à obtenir le montant des revenus de frais nécessaires pour sécuriser ce qui pourrait être un système de plusieurs billions de dollars”, a déclaré Buterin.

Lorsque Smith a interrogé Buterin sur la consommation d’énergie de Bitcoin, le co-fondateur d’Ethereum a noté que PoS ne réduirait pas uniquement les paramètres, il s’agissait également de sécuriser la blockchain.

“Un système d’accord qui fixe inutilement le prix de grandes quantités d’électricité n’est pas simplement mauvais pour l’environnement, il nécessite également l’émission de plusieurs milliers de BTC ou d’ETH par an”, a souligné Buterin. “Finalement, bien sûr, le problème peut diminuer jusqu’à près de zéro, à cette fin cela peut cesser d’être un problème, mais Bitcoin peut commencer à gérer un autre problème : la façon de s’assurer qu’il reste sécurisé.” Buterin a ajouté :

Et ces motivations de sécurité sont un moteur très nécessaire derrière le passage d’Ethereum à la preuve de participation.

Le co-fondateur d’Ethereum insiste sur le fait que l’ère précoce de la preuve de travail est “non durable et qu’elle ne revient pas”

Buterin comprend que Bitcoin ne modifiera pas son mécanisme d’accord, du moins pour le moment, mais si la chaîne était attaquée, il pense que la discussion d’une règle algorithmique PoS hybride pourrait avoir lieu.

“Bien sûr, si Bitcoin est vraiment attaqué, je m’attends à ce que la possibilité politique de modifier au minimum la preuve d’enjeu hybride puisse rapidement sembler, mais je m’attends à ce que ce soit une transition douloureuse”, a déclaré le développeur du système logiciel à Smith. Le co-fondateur d’Ethereum a même déclaré qu’il pensait que les gens avaient le mauvais plan concernant les points de vente donnant aux plus grandes parties prenantes la gestion du réseau.

“Il y a ceux qui tentent de prétendre que le PoS permet à d’énormes parties prenantes de réglementer le protocole, mais je pense que ces arguments sont tout simplement faux”, a déclaré Buterin. «Ils reposent sur l’idée que les captifs et les points de vente sont des mécanismes de gouvernance, une fois qu’ils sont vraiment des mécanismes d’accord. Tout ce qu’ils font, c’est aider le réseau à convenir de la chaîne appropriée.

Buterin a poursuivi en notant qu’il pensait que la première version de captif était une ligne de départ décente, mais aujourd’hui, il pense qu’elle est antédiluvienne, sur sa réponse la porte, et qu’elle ne reviendra certainement pas.

L’ère précoce extrêmement démocratisée de la preuve de travail était un joli problème, et elle a contribué de manière stupéfiante à créer une possession de crypto-monnaie plus égalitaire, mais elle n’est pas durable et ne revient pas.

