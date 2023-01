Le co-fondateur de Zomato, Gunjan Patidar, démissionne

La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Zomato Ltd a déclaré que son co-fondateur et directeur de la technologie Gunjan Patidar a démissionné de son poste lundi.

M. Patidar a été l’un des premiers employés de Zomato et a construit les systèmes technologiques de base de l’entreprise, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

“Au cours des dix dernières années et plus, il a également formé une équipe de direction technologique stellaire capable de prendre en charge la direction de la fonction technologique à l’avenir. Sa contribution à la construction de Zomato a été inestimable”, a déclaré la société.

Il n’a toutefois pas révélé les raisons de sa démission.

En novembre dernier, un autre co-fondateur de la société, Mohit Gupta, avait démissionné. Gupta, qui avait rejoint Zomato il y a quatre ans et demi, a été élevé au rang de co-fondateur en 2020 du poste de PDG de son activité de livraison de nourriture.

Zomato avait été témoin de sorties de haut niveau l’année dernière, notamment celles de Rahul Ganjoo, qui était à la tête des nouvelles initiatives, et de Siddharth Jhawar, l’ancien vice-président et chef d’Intercity, et co-fondateur Gaurav Gupta.

