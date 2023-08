Le co-fondateur de Yandex qualifie la guerre de « barbare », signalant la consternation de l’élite russe

Commentez cette histoire Commentaire

Un co-fondateur de Yandex, la plus grande entreprise technologique de Russie, est devenu le deuxième grand homme d’affaires russe sous sanctions occidentales à dénoncer publiquement la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine, alors même que d’autres milliardaires russes restent silencieux. « L’invasion de l’Ukraine par la Russie est barbare, et je suis catégoriquement contre », a déclaré Arkady Volozh dans un communiqué jeudi. « Je suis horrifié par le sort des gens en Ukraine, où, comme beaucoup, j’ai des amis et des parents, et chaque jour des bombes frappent leurs maisons. »

La décision de Volozh de condamner ouvertement la guerre intervient au milieu de querelles complexes avec le Kremlin au sujet de la restructuration de Yandex, connu de beaucoup sous le nom de Google russe. Certains dirigeants d’entreprise de Moscou pensent que le gouvernement pourrait demander une nationalisation partielle de l’entreprise alors que l’environnement devient de plus en plus hostile aux investisseurs étrangers.

Sa dénonciation de la guerre, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des villes ont été rasées, distingue Volozh du reste des dirigeants d’entreprise les plus riches de Russie. Beaucoup sont critiques en privé mais n’ont fait que des déclarations prudentes ou ont refusé de commenter le conflit, craignant les représailles de Poutine et de son régime, surtout lorsqu’ils ont en jeu des milliards de dollars d’actifs en Russie.

Une contre-offensive lente assombrit l’humeur en Ukraine

Volozh, 59 ans, a quitté la Russie pour Israël en 2014, mais a continué à diriger Yandex en tant que PDG et à siéger au conseil d’administration de la société. Il a démissionné de ses deux postes l’année dernière après que l’Union européenne lui ait imposé des sanctions pour « soutien matériel ou financier à l’invasion ».

Il détient toujours une participation de 8,5% dans Yandex, qui était cotée à la bourse du Nasdaq jusqu’à sa suspension à la suite de la guerre.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a plongé l’entreprise dans la tourmente, ternissant son ancienne image de phare d’une nouvelle Russie plus progressiste et intégrée à l’échelle mondiale. Volozh a déclaré jeudi qu’il était clair que la vision était terminée.

Des milliers d’employés de Yandex ont fui la Russie depuis le début de la guerre et l’activité d’agrégation de nouvelles de l’entreprise a été accusée par l’UE de « promouvoir les médias et les récits d’État dans ses résultats de recherche » et de « supprimer le contenu lié à la guerre d’agression de la Russie ». Yandex a vendu son activité d’agrégation de nouvelles peu de temps après l’imposition des sanctions.

« Lorsque nous avons construit Yandex, nous ne pensions pas seulement à la technologie et aux affaires », a déclaré Volozh. « Nous pensions que nous étions en train de construire une nouvelle Russie. »

« Mais avec le temps, il est devenu clair que la Russie ne se précipite pas pour faire partie du monde global, et en même temps la pression sur l’entreprise a augmenté », a-t-il ajouté. « Avec le recul, il est clair que certaines choses auraient pu être faites différemment. »

Le seul autre grand homme d’affaires russe à dénoncer publiquement la guerre est Oleg Tinkov, un ancien propriétaire en exil de l’une des plus grandes banques privées de Russie. Après avoir condamné la « guerre folle » de la Russie en Ukraine et renoncé à sa citoyenneté russe l’année dernière en signe de protestation, il a déclaré qu’il avait été contraint de vendre sa participation minoritaire restante au gouvernement russe pour des « kopecks ».

Les Russes liés à Poutine ou à l’armée contournent les sanctions et suscitent des protestations

Cependant, la position publique anti-guerre de Tinkov a semblé l’aider à obtenir un sursis du gouvernement britannique, qui a déclaré le mois dernier qu’il levait les sanctions contre le magnat après avoir examiné « tous les facteurs de cette affaire, y compris les mesures que M. Tinkov a prises à la suite de son désignation de sanctions.

Suite à la décision, Tinkov a déclaré qu’il espérait que son exemple en encouragerait d’autres et il a déclaré à la chaîne d’information russe indépendante TV Rain qu’il « se sentait désolé » pour d’autres milliardaires russes qui, selon lui, craignaient de s’exprimer contre la guerre parce qu' »ils sont des lâches ».

D’autres milliardaires russes demandant la levée des sanctions occidentales devant les tribunaux britanniques, comme Mikhail Fridman, le fondateur du groupe Alfa, n’ont fait que des commentaires très limités contre la guerre. Dans une lettre envoyée au personnel dans les premiers jours de la guerre, et divulguée plus tard aux médias, Fridman a déclaré que la guerre était « une tragédie » et a appelé à la fin de l’effusion de sang.

Mikhail Khodorkovsky, le magnat russe en exil et critique virulent du régime de Poutine, avait soutenu Tinkov dans sa tentative d’obtenir un sursis aux sanctions, citant sa condamnation ouverte de la guerre. Il a déclaré jeudi qu’il espérait que le cas de Tinkov avait inspiré Volozh à prendre position.

Mais certains dirigeants d’entreprise de Moscou ont souligné d’autres facteurs de motivation potentiels, notamment l’appétit croissant des responsables de l’État pour saisir des actifs et les nuages ​​​​de plus en plus nombreux sur l’avenir de Yandex.

La société domiciliée aux Pays-Bas a tenté de séparer ses principales activités en Russie de ses activités internationales, et plusieurs milliardaires russes avaient manifesté leur intérêt. Mais ces pourparlers ont échoué et en juin, un banquier d’État de premier plan, Andrei Kostin, qui dirige la deuxième plus grande banque de Russie, VTB, a suggéré que le gouvernement prenne temporairement le contrôle des actifs de Yandex. Il a critiqué la restructuration proposée et a déclaré que les investisseurs étrangers de Yandex étaient sur le point d’y gagner.

Le Kremlin a adopté une position de plus en plus agressive contre les entreprises étrangères. En juillet, il a pris le contrôle des succursales locales du producteur français de yaourt Danone SA, et de Carlsberg, le brasseur danois, déployant un décret ciblant les entreprises des pays « inamicaux ».

Volozh « ne pouvait pas parler immédiatement contre la guerre car il aurait tout perdu immédiatement. Mais maintenant, je pense qu’il comprend très bien que si les autorités veulent lui retirer Yandex, elles peuvent le faire », a déclaré un homme d’affaires moscovite, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. Les autorités ont maintenant « franchi la ligne de l’imitation de la légalité à l’anarchie totale », a-t-il ajouté.

Volozh lui-même a indiqué dans sa déclaration qu’il n’avait pas pu s’exprimer auparavant parce qu’il avait aidé les employés de l’entreprise à « commencer une nouvelle vie » après avoir fui la Russie. « Il y avait de nombreuses raisons qui m’ont poussé à garder le silence. Vous pouvez discuter du moment de ma déclaration, mais pas contre son essence. Je suis contre la guerre.

Il a cependant reconnu qu’il « portait une part de responsabilité dans les agissements » de la Russie, même s’il n’y vivait plus depuis 2014.

La déclaration de Volozh fait suite à l’imposition de sanctions par les États-Unis le mois dernier à Alexei Kudrin, l’ancien ministre russe des Finances, qui avait autrefois été considéré comme l’un des membres les plus libéraux du régime de Poutine et qui est maintenant conseiller de Yandex sur le spin-off. de ses actifs russes et internationaux.

Volozh avait également suscité de nombreuses moqueries la semaine dernière après avoir semblé tenter de se distancer de la guerre de la Russie en publiant une nouvelle biographie sur son site Web qui le décrivait comme un « entrepreneur technologique israélien né au Kazakhstan ».