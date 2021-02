Le co-fondateur de Wikipedia, Larry Sanger, a critiqué le parti pris de gauche du site et affirme que ses jours de « neutralité sont révolus depuis longtemps » dans une nouvelle interview.

Sanger, 52 ans, a qualifié de prétendu biais sur le site qu’il a co-fondé en janvier 2001 avec Jimmy Wales de « décourageant » dans une interview pour une analyse de Fox News.

Selon sa propre page Wikipédia, Sanger a longtemps « critiqué le projet » et l’a décrit comme étant « irréparable » en 2007.

«L’époque de l’engagement ferme de Wikipédia en faveur de la neutralité est révolue depuis longtemps», a déclaré Sanger.

«Les préjugés idéologiques et religieux de Wikipédia sont réels et troublants, en particulier dans une ressource qui continue d’être traitée par beaucoup comme un ouvrage de référence impartial.

Les pages Wikipédia liées au socialisme et au communisme montrent comment le site Web est « devenu de simples essais de plaidoyer de gauche », selon Fox News.

«Les deux pages principales pour« Socialisme »et« Communisme »couvrent un énorme 28 000 mots, et pourtant elles ne contiennent aucune discussion sur les génocides commis par les régimes socialistes et communistes, dans lesquels des dizaines de millions de personnes ont été assassinées et affamées, le Fox Revendications d’analyse de nouvelles.

Sanger a déclaré au point de vente qu’il travaillait actuellement sur un nouveau projet « Encyclosphère », mais a déclaré qu’il ne pensait pas que Wikipédia pourrait être « récupérée ».

Les malheurs de Sanger avec l’entreprise ont été révélés pour la première fois en 2004 lorsqu’il a écrit un article pour le site Web Kuro5hin.

L’article de Sanger a affirmé que Wikipédia, qui s’appelle «l’encyclopédie libre que tout le monde peut éditer» n’est pas perçue comme crédible par les bibliothécaires et les universitaires parce qu’elle ne dispose pas d’un processus d’examen formel et qu’elle est «anti-élitiste».

En 2007, Sanger a de nouveau critiqué Wikipédia après le lancement de Citizendium, une autre encyclopédie basée sur le wiki qu’il a créée pour remédier aux «failles» de Wikipédia.

Sanger a déclaré que Wikipédia était «cassé au-delà de toute réparation» et avait «toute une série de scandales» allant de «graves problèmes de gestion» à «un contenu souvent peu fiable», selon IT News.

Le technicien s’est de nouveau éloigné de Wikipédia en septembre 2009 lorsqu’il a affirmé: «Je pensais que le projet n’aurait jamais la crédibilité qu’il pourrait avoir s’il n’était pas en quelque sorte plus ouvert et accueillant pour les experts.

«L’autre problème était que la communauté avait été essentiellement prise en charge par les trolls dans une large mesure. C’était un vrai problème, et Jimmy Wales a absolument refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet », a déclaré Sanger à Internet Revolution.

Sanger a envoyé une lettre au FBI en avril 2010 affirmant que Wikimedia Commons hébergeait de la pornographie juvénile, selon un article de la BBC.

« Je pense que Wikipédia n’a jamais résolu le problème de savoir comment s’organiser d’une manière qui n’a pas conduit à un règne de la foule », a déclaré Sanger dans une interview avec Vice en novembre 2015.

« Les gens que je dirais sont des trolls ont en quelque sorte pris le relais. Les détenus ont commencé à diriger l’asile.

Dans l’interview de Vice, Sanger a assimilé les prétendus trolls qui ont repris la plate-forme à des guerriers de la justice sociale des temps modernes.

Il a de nouveau qualifié Wikipédia de « système cassé » dans une interview de mai 2019 avec 150Sec, a noté sa page. Il a déclaré que les dirigeants n’avaient pas « trouvé une bonne solution » pour empêcher les mauvais acteurs de ruiner le projet.

Sanger a décrit Wikipédia comme « très biaisée » dans un article de blog de mai 2020 dans lequel il affirmait que le site n’avait plus de politique de neutralité efficace.

«L’idée que nous devrions éviter le« faux équilibre »est directement en contradiction avec la politique de neutralité initiale. En conséquence, alors même que les journalistes se tournent vers l’opinion et l’activisme, Wikipédia vante désormais des points de vue controversés sur la politique, la religion et la science », a-t-il écrit.

Sanger a affirmé dans son article de blog que l’article de Wikipédia sur Donald Trump est « impitoyablement négatif », mais l’article du site sur Barack Obama « omet complètement de mentionner de nombreux scandales bien connus ».

«Comme vous pouvez l’imaginer, l’idée que l’article est neutre est une blague. Par exemple, il y a 5 224 mots pas trop flatteurs dans la section «Présidence» », a écrit Sanger.

Il a ajouté: «Wikipédia affirme fréquemment, de sa propre voix, que de nombreuses déclarations de Trump sont« fausses ». Eh bien, peut-être qu’ils le sont. Mais même s’ils le sont, ce n’est pas tout à fait neutre pour un article d’encyclopédie de le dire.

Les commentaires de Sanger à Fox News n’avaient pas encore été ajoutés à sa page Wikipédia samedi soir.

La Wikimedia Foundation a répondu à Fox News par une déclaration indiquant que: «Wikipédia est un projet vivant et respirant, et évolue toujours comme le fait notre compréhension commune d’un sujet».

La réponse a également noté que la fondation ne contrôle pas directement le contenu de Wikipedia, qui est écrit par des éditeurs bénévoles.

Un porte-parole de la Wikimedia Foundation a déclaré qu’une étude de Harvard « montre comment plus de personnes éditent un article, plus il devient neutre », selon Fox News.

Le porte-parole «a également souligné une autre étude qui a révélé que la qualité de la page est plus élevée lorsque les éditeurs sont plus politiquement diversifiés, et inférieure lorsqu’ils pensent de la même manière», selon l’analyse de Fox News.