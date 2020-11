Le co-fondateur de Valentino partage des photos inédites de la princesse Diana en 1990

La série 4 de The Crown se termine en 1990, à peu près au moment où la photo de Diana à bord du yacht de Valentino a été prise.

L’émission, qui a été critiquée pour ses faits historiques extrêmement déformés, n’a pas respecté un calendrier strict et montre le prince Charles disant à la reine que le mariage est terminé à Noël en 1990, bien qu’en réalité ne se soit séparé que deux ans plus tard en 1992 .

Il dépeint également le prince ayant une liaison avec Camilla Parker-Bowles tout au long de leur mariage, couchant même avec elle la nuit avant son mariage avec Diana, alors qu’en réalité ils se sont séparés et ne sont redevenus romantiques qu’en 1987.

Cependant, la série décrit des événements avec lesquels Diana s’est battue tout au long des années 80 qui sont fidèles à la réalité, même si la chronologie est biaisée.

La boulimie de la princesse Diana

Les experts royaux ont critiqué les scènes graphiques de La Couronne qui dépeignent la lutte de la princesse Diana contre la boulimie.

Dans une séquence pénible, Diana d’Emma Corrin est montrée en train de mettre ses doigts dans la gorge pour être malade à la suite d’une vive dispute avec le prince Charles.

Dans un autre, on la voit se gaver de desserts avant de se forcer à nouveau à être malade dans les toilettes du palais.

Certaines scènes sont si graphiques que les téléspectateurs reçoivent un avertissement à l’écran au début des trois épisodes où sa boulimie est représentée.

Les biographes royaux ont demandé si la Couronne aurait pu traiter le sujet avec plus de sensibilité.

L’écrivaine Ingrid Seward a déclaré au Daily Mail: “ C’était une chose importante dans sa jeune vie, alors je pense que cela devait être décrit d’une manière ou d’une autre.

“ Cela aurait été absolument parfait de l’avoir penchée sur les toilettes, mais je ne pense pas que vous ayez besoin de tels détails. Je pense que c’était peut-être un peu trop embelli.

L’ancien attaché de presse de la reine, Dickie Arbiter, a déclaré que le drame ne pouvait pas ignorer la boulimie de Diana, mais a ajouté qu’il était important que les téléspectateurs se souviennent que “ le scénario est de la fiction, les mots sont de la fiction et certaines des actions sont de la fiction ”.

En 1991, Diana a déclaré au biographe Andrew Morton: “ La boulimie a commencé la semaine suivant notre fiancée.

«Mon mari a posé sa main sur ma taille et a dit quelque chose comme:« Oh, un peu potelé ici, n’est-ce pas? » Et cela a déclenché quelque chose en moi.

«Je me souviens de la première fois que je me suis rendu malade, j’étais tellement ravi.

Emma Corrin a déjà expliqué comment les représentations graphiques de la boulimie de Diana ont été écrites dans le scénario à sa demande.

“ J’ai senti que si nous essayions de dépeindre la boulimie de manière honnête, nous devions la montrer – sinon c’est un mauvais service pour quiconque a vécu cela ”, a-t-elle déclaré au Radio Times.

Affaire du prince Charles avec Camilla

La duchesse de Cornouailles a fait face à une tirade de commentaires haineux de la part de trolls des médias sociaux après que la Couronne ait faussement suggéré qu’elle avait eu une liaison avec le prince Charles tout au long de son mariage avec Diana.

Les commentaires en ligne des téléspectateurs du programme révèlent que beaucoup ont accepté les faux intrigues comme un fait historique – y compris l’affirmation incorrecte selon laquelle Charles et Camilla ont mené une liaison tout au long de la relation du prince avec Diana.

En réalité, Charles n’a pratiquement eu aucun contact avec Camilla pendant cinq ans après son mariage en 1981.

De nombreux spectateurs de The Crown ont également été trompés par la représentation de l’étroite amitié de Charles et Camilla sur Twitter.

L’un d’eux s’est dit choqué que Charles et Camilla aient vécu une “ affaire à part entière ” depuis le début de la relation entre Charles et Diana.

En fait, l’affaire de Charles et Camilla a repris en 1986 – à ce moment-là, le mariage avait, comme le prince lui-même l’a dit dans un documentaire télévisé, “ irrémédiablement rompu ”.

Les experts royaux ont déclaré que le portrait de Charles et Camilla était un autre exemple de la série Netflix qui ne décrivait pas honnêtement la famille royale.

L’auteur Sally Bedell Smith, qui a écrit des biographies de la reine, Charles et Diana, a déclaré: “ Je suis très triste de dire que je l’ai entendu maintes et maintes fois que les gens prennent la Couronne pour argent comptant et croient tout ce qu’ils voir dans la série, et cela inclut Charles et Camilla.

“ L’idée dans le programme qu’il a conclu son mariage avec cynisme dans le but de continuer avec Camilla et de mettre sa nouvelle femme de côté est extrêmement malhonnête et dommageable. Ce n’est tout simplement pas vrai.

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré: “ La Couronne est une représentation très unilatérale, qui est en réalité la version Diana. Ce qui est triste pour les gens qui le regardent, c’est qu’ils vont le prendre comme la bonne histoire, ce qui n’est pas du tout.

Arguments de la princesse Diana et du prince Charles

Bien qu’il ait d’abord aimé voir sa femme prouver un tel succès Down Under, dans le drame, Charles devient rancunier, surtout après que les foules huent lorsqu’il se présente seul à des engagements.

Dans une scène, il arrive à un match de polo et tombe de cheval, provoquant le rire des spectateurs. Lors d’un dîner, les invités se moquent de la réaction ironique de Diana à son commentaire sur la chance qu’il a de l’avoir pour épouse, mais ne parviennent pas à sourire quand il fait lui-même une blague.

Les deux hommes se sont disputés à leur hôtel, Charles déclarant enfantinement: “ Je ne mérite pas ça, c’est censé être ma tournée, ma tournée en tant que prince de Galles pour sécuriser l’un des pays clés du Commonwealth à un temps très délicat politiquement … grâce à vous, les gens se moquent de moi, me huent au visage.

Les choses redeviennent décidément glaciales entre les deux, et cela fait des ravages sur Diana, qui succombe à nouveau à son trouble de l’alimentation. Elle rend même visite à la reine à leur retour, lui disant qu’elle “ ne sait plus à qui se tourner ” et qu’elle “ se débat ”.

Quand le monarque se demande pourquoi, après une tournée aussi réussie, Diana répond: «Je ne considère pas cela comme un triomphe si après cela, mon mari et moi sommes misérablement malheureux.

Dans un autre épisode, on peut voir Diana et le prince Charles se disputer au sujet de son voyage en solo à New York, le prince de Galles lui disant: “ Chaque fois que nous parlons, cela se termine par une dispute, je dis que le silence est préférable. ”

Il qualifie son projet de voyager seul à New York de «vilain progrès personnel».

Le prince Charles la qualifie de “ à peine apte psychologiquement à voir le coiffeur, et encore moins à représenter la couronne ”.

Plus tard, ils se réunissent pour une réunion aux côtés de leurs conseillers, l’équipe du prince Charles disant à Diana que le calendrier semblait “ difficile, avec plusieurs rendez-vous chaque jour ”.

Et lorsque son équipe essaie de s’assurer qu’elle est «un exemple de santé», l’équipe de Charles souligne sa «santé mentale».

Ils continuent à critiquer si elle sera capable de faire face à ce qui est attendu d’elle, ainsi que d’être éloignée de ses enfants pendant une période prolongée.

La défunte princesse a été pétrifiée par le voyage et s’effondre à cause de ses craintes quant à l ‘«échec» d’un voyage, en disant: «Je suis en enfer. Il me déteste et veut juste que j’échoue. Il dit à tout le monde que je suis fou. Ils me traitent comme si j’étais fou. Et je commence à me sentir en colère. Pourquoi ai-je accepté ce voyage? Je vais tomber à plat ventre.

Pourtant, Diana rencontre des foules enthousiastes et adorantes à l’aéroport, avec des gens qui bordent les rues pour applaudir la princesse partout où elle va.

Son voyage, qui dure trois jours, comprend une visite à Henry Street Settlement [a not-for-profit social service agency in the Lower East Side neighbourhood of Manhattan] et un gala de charité à la Brooklyn Academy of Music.

Le voyage en solo de la princesse Diana à New York a été documenté dans le dernier épisode, où elle est vue en train de serrer dans ses bras un jeune garçon séropositif lors d’une visite dans un hôpital de Harlem.

Elle prend la décision très inhabituelle de serrer dans ses bras un jeune garçon atteint du sida alors qu’elle se rend dans un hôpital de Harlem.

Pendant ce temps, la presse la félicite d’avoir atteint de nouveaux sommets sans son mari, le prince Charles.

Lorsqu’ils sont unis après son voyage, le prince Charles lui dit que sa “ capacité d’auto-illusion ne cesse de m’étonner ”.

Il poursuit: «Nous sommes tous heureux que vous soyez de retour à votre place sans que trop de dégâts ne soient causés.

Il lui dit qu’elle est «égoïste» et qu’elle passe le voyage «grandiose».

Le prince Charles poursuit en hurlant à la princesse Diana qu ‘“ il se soucie de Camilla’ ‘et l’accuse “ de lui avoir fait du mal’ ‘, en disant: “ Si vous la blessez, vous me blessez.

«Camilla est celle que je veux. Voilà qui je veux. Voilà ma priorité.

Après avoir crié au visage du royal, le prince Charles lui dit: “ Si vous avez une plainte à propos de ce mariage, je vous suggère d’en parler aux personnes qui l’ont arrangé. ”

Ailleurs, dans l’épisode neuf, le drame suggère que Price Charles était indigné lorsque la princesse Diana est montée sur scène et a fait une danse spéciale pour lui devant le public du Royal Opera House en mars 1981.

Au début de l’épisode, on voit la princesse Diana surprendre le prince Charles lors de son 37e gala d’anniversaire en rejoignant Wayne Sleep sur scène pour une performance spéciale au Royal Opera House en 1985.

Mais dans la voiture avec chauffeur sur le chemin du retour au palais de Kensington, le prince de Galles dit: «À quoi pensiez-vous?

Cette démonstration grotesque et mortifiante n’avait rien à voir avec moi ou mon bonheur. Huit minutes, ils étaient debout, vous applaudissant. Demain, les journaux ne parleront que de vous.