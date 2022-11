Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, s’exprime après les licenciements massifs

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’adresse aux étudiants lors d’une assemblée publique à l’Indian Institute of Technology (IIT) à New Delhi, en Inde, le 12 novembre 2018.

Twitter Le co-fondateur Jack Dorsey s’est excusé samedi d’avoir fait croître l’entreprise “trop ​​rapidement”, un jour après que l’entreprise a licencié environ la moitié de ses employés sous le nouveau propriétaire Elon Musk.

“Les gens d’hier et d’aujourd’hui sur Twitter sont forts et résilients. Ils trouveront toujours un moyen, peu importe la difficulté du moment”, a déclaré Dorsey. écrit dans un tweet. “Je me rends compte que beaucoup sont en colère contre moi. J’assume la responsabilité de la raison pour laquelle tout le monde se trouve dans cette situation : j’ai augmenté la taille de l’entreprise trop rapidement. Je m’en excuse.”

Après que Tesla et le PDG de SpaceX, Musk, ont pris possession de Twitter le 28 octobre, le géant des réseaux sociaux s’est lancé dans une forte réduction de ses effectifs. Twitter a informé les employés jeudi soir qu’il commencerait à licencier des membres du personnel, selon des communications obtenues par CNBC.

Les coupes ont touché un total de 983 employés en Californie, son État d’origine, selon trois lettres de préavis que l’entreprise a envoyées aux autorités régionales, qui ont été obtenues par CNBC.

Musk a écrit dans un tweet vendredi après-midi : “En ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n’y a pas d’autre choix lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toute personne sortie s’est vu offrir 3 mois d’indemnité de départ, soit 50 % de plus que l’exigence légale. “

La réduction de la force de Twitter s’est étendue au-delà de la Californie, et CNBC n’a pas pu confirmer immédiatement si la description de Musk est exacte. Une perte de 4 millions de dollars par jour pour l’entreprise représenterait une perte annuelle d’environ 1,5 milliard de dollars.

—Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.